Замуж второй раз

Стоит ли выходить замуж, если вы были несчастливы в первом браке, и как избежать ошибок прошлого семейного союза? Рассказывает психоаналитик Александр УСКОВ.

Браки разрушаются по самым разнообразным причинам. В некоторых случаях внешним поводом к разрушению брака служит появление соперника или соперницы. Например, у соперника оказалось больше денег или у соперницы - более красивая фигура.

Знакомые все лица!

Но глубинные причины распада брака исключительно психологические. Например, отношения развиваются так, что мужчина и женщина все больше отдаляются друг от друга, становятся чужими, а не сближаются, как бывает в гармоничных союзах. Или просто какие-то черты вашей личности и личности вашего мужа оказываются несовместимыми. Но бывает так, что именно эти неподходящие черты являются для женщины привлекательными. В результате она выбирает второго мужа, по структуре личности напоминающего первого, и семейная жизнь развивается по тому же сценарию.

Кроме того, от брака люди склонны ожидать решения своих психологических проблем, компенсации своих психологических "дефицитов" - слабых мест, удовлетворения самых разнообразных, зачастую нереалистичных, желаний. И если этого не происходит, они начинают винить "вторую половину" в своей неудовлетворенности жизнью. Иногда женщина вообще может относиться к мужчинам враждебно, и ни один из них ее не устроит. Нередко она ищет мужа, похожего на отца, того, кто заменил бы его.

Такие женщины могут быть слишком требовательными к мужу, и часто их ожидания от семейной жизни не совпадают с реальностью. И тогда женщина эти неудачи, невозможность решить свои психологические проблемы может распространить на всю семейную жизнь.

Перепиши сценарий

Нужно помнить, что люди не могут полностью подходить друг к другу: все мы разные и у каждого есть свои достоинства и недостатки. Поэтому постарайтесь понять, почему вы утратили взаимопонимание в первом браке, какие черты первого мужа вас раздражали? Нужен ли вам еще один человек с такими же качествами? И старайтесь не выбирать второго супруга, не решив свои внутренние, личностные проблемы.

Все же если ваш новый супруг оказался действительно похожим на первого, не стоит пугаться и тут же разводиться.

Повторные браки нередко получаются более прочными, потому что люди уже умеют быть терпимее друг к другу, лучше понимают, чего они хотят от брака, они более уверены в себе, они стали старше, наконец!

Постарайтесь не реализовывать в новой семье сценарии, наработанные в старой. Если вы ругаете нового мужа так же, как вы ругали первого, возмущаясь, например, его рассеянностью или неряшливостью, подумайте: чем вызвана эта мелкая бытовая агрессия? Излишняя требовательность, нетерпимость, непринятие другого человека подрывают вашу и его любовь, подвергают брак излишним и ненужным испытаниям.

Как быстро стоит вступать в новый брак? Четких рекомендаций на этот счет, естественно, быть не может. Но точно известно одно - не будет счастливым брак, заключенный с целью доказать себе или своему первому мужу свою нужность или привлекательность для других мужчин. А иногда женщина просто хочет "насолить" бывшему, особенно когда новый избранник красивее, богаче или у него выше социальный статус. Поэтому в очередном романе важно понять, в какой степени - это новые отношения с мужчиной, а не продолжение воображаемого "спора" со старым. Возможно, в вас говорит не любовь, а только чувство мести. И если вы все делаете назло первому мужу, выходит, что отношения с ним для вас более значимы, чем отношения с новым избранником!

Вася или Петя?

Сравнивать ли второго мужа с первым? Ваши воспоминания о прежнем муже показывают, что вы все еще находитесь в ситуации выбора, колеблетесь: а правильно ли я поступила? И пытаетесь убедить себя, что второй муж лучше первого.

В такой ситуации ваш партнер может подумать, что он ценен для вас не сам по себе, а только потому, что он лучше первого мужа. Вы вольно или невольно создаете "любовный треугольник", в котором новый муж может чувствовать себя очень неуютно.

Насколько вообще влияют на новый брак предыдущие семейные союзы? Если у человека было больше двух-трех браков, то поневоле возникает вопрос: чего он в них искал и чего не смог найти? Если это так, то подумайте, может, вы бегаете по кругу, постоянно связывая жизнь с похожими людьми и попадая в одни и те же ситуации?

Хотя я лично знаю пример, когда только в седьмом браке женщина обрела семейное счастье, нашла то, что искала, однако обычно частые браки - это просто погоня за чем-то. Но ищет человек не так, не у того партнера или не может оценить то, что все же нашел.

Если же вы остановились на втором или третьем браке и уверены в том, что нашли мужчину вашей мечты, значит, вы преодолели стереотипы предыдущих браков и избавились от тех проблем, которые мешали вам строить счастливую совместную жизнь.