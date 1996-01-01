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Диета по гороскопу
Существуют специальные диеты, рекомендуемые астрологами для представителей определенного знака зодиака. Безусловно, овощи полезны все, но астрологи все же их разделяют.
ОВЕН. Овнам покровительствует Марс. Марсианским витамином считается витамин К. Этим витамином особенно богаты томаты, зеленый горошек и шпинат. В диетическое питание Овнам рекомендуется включать лук, чеснок, морковь, молодую капусту, а также особенно рекомендуются щи из молодой крапивы.
ТЕЛЕЦ. Тельцам покровительствует Венера. Витамин, который рекомендуется Тельцам, - Е. Этот витамин в больших количествах содержится в растительном масле и проросших зернах пшеницы. В диетическое питание Тельцам желательно включать молодой картофель, шпинат, раннюю капусту, зелень петрушки. Тельцы - известные сладкоешки, однако сахар как раз им и не рекомендуется, лучше заменять его сухофруктами.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам покровительствует Меркурий. Меркурианским витамином считается витамин С. Этим витамином особенно богаты зеленый лук, смородина, щавель, крапива, укроп, а также все цитрусовые и киви. В диетическое питание Близнецам желательно включать салаты из огурцов, сельдерея, петрушки и укропа.
РАК. Ракам покровительствует Луна. Лунным витамином считается витамин В. Этого витамина много в моркови и шпинате, а таже он есть в зеленом горошке, капусте и листовых овощах. Если вы решили сесть на диету, включите в меню кабачки, редьку и капусту. Эти овощи полезны для желудка и нервной системы Раков.
ЛЕВ. Львам покровительствует Солнце. Витамин для этого знака - А или его составляющая - каротин. А значит морковь, тыква, помидоры - самые лучшие овощи для Львов. Конечно, мясо - одно из любимых блюд у Львов, но лучше включать в свой рацион чеснок, помидоры и свеклу.
ДЕВА. Меркурий, помимо Близнецов, покровительствует еще и Деве. А значит, всем Девам рекомендуется меркурианский витамин С, содержащийся в луке, щавеле, смородине, крапиве и укропе. Кроме этого астрологи рекомендуют Девам включать в свое диетическое меню бобовые, в том числе и фасоль. Не забывайте и о петрушке, которая тоже особенно рекомендуется Девам.
ВЕСЫ. Весам, как и Тельцам, покровительствует Венера. Венерианский витамин - Е, он содержится в пророщенных зернах пшеницы и растительном масле. Для диеты подойдут огурцы и молодые кабачки, а также зелень петрушки. Также не следует забывать о другом важном витамине - витамине К. Шпинат, томаты, зеленый горошек наиболее показаны Весам. Также не забывайте и о солнечном витамине - витамине А.
СКОРПИОН. В диетическое питание Скорпионам рекомендуется включать ранний чеснок, молодую капусту, морковь. Не следует отказываться от хрена и сельдерея. Венерианский витамин Е просто необходим Скорпионам, а это значит, что готовить нужно исключительно на растительном масле.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам покровительствует Юпитер, витамин для этого знака - Р. Картофель, щавель и петрушка должны постоянно присутствовать в вашем ежедневном питании. Также Стрельцам полезен меркурианский витамин С, который содержится в крапиве, укропе, черной смородине, цитрусовых и киви.
КОЗЕРОГ. Покровителем Козерога является Сатурн. Сатурианский витамин - D. В первую очередь это рыбий жир, который мы так не любили в детстве. А также яичный желток, сливочное масло и молоко. Для диетического питания Козерогам рекомендуется морковная диета. А также салаты со свеклой, редькой или укропом.
ВОДОЛЕЙ. Покровителем Водолея, как и Козерога, является Сатурн. Сатурианский витамин - D. Молоко, сливочное масло и яичные желтки - ваш лучший выбор. А вот для диеты лучше использовать щи из щавеля, а также добавлять в салаты зелень укропа и петрушки.
РЫБЫ. Венера, помимо Весов и Тельцов, покровительствует и Рыбам. Венерианский витамин Е содержится в проросшей пшенице и растительном масле. Для диеты Рыбам подойдет салат из молодого шпината или из листового салата и кресс-салата. А капустный сок сотворит чудеса и поможет Рыбам всегда быть в отличной физической форме.
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