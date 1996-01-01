Пища фараонов

Не только на Руси, но и во всем мире на протяжении многих веков любили и ценили блюда из цельных зерен, ведь такая пища позволяла не только оставаться стройными, но и защищала от многих хронических болезней. Нам есть за что поблагодарить предков: они научились выращивать зерно, и это помогло выжить в то время населению всего мира. В Древнем Египте, например, вся цивилизация - от простого крестьянина до фараона - употребляла в пищу хлеб и пиво, приготовленные из ячменя и пшеницы. А зерна амаранта были основной пищей ацтеков.

Цельные зерна чрезвычайно полезны, потому что в них содержатся:

углеводы;

белки;

жиры;

клетчатка;

огромное количество различных микроэлементов.

При этом блюда из цельных зерен обладают превосходным вкусом.

Цельные зерна настолько полезны, что даже способны продлить жизнь. Это подтверждают недавние исследования 100 тясячи женщин. Те из них, которые регулярно на протяжении жизни употребляли блюда из цельных зерен, намного меньше страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам медиков, профилактика болезней сердца является наиболее важной причиной, по которой стоит есть пищу из цельного зерна. В нем содержится очень мало насыщенных жиров, но при этом много клетчатки, которая способствует:

выведению холестерина из организма;

очищению артерий;

нормализации обмена веществ;

стабилизации уровня сахара в крови и тем самым улучшению чувствительности к инсулину. Таким образом, они могут помочь предотвратить сахарный диабет II типа.

В состав цельных зерен входит также большое количество антиокислителей, которые очень эффективно защищают от различных болезней и способствуют улучшению внешнего вида. В исследовании выяснилось, что женщины, которые ели пищу из цельных зерен, меньше весили и сохраняли свой вес на одном и том же уровне в течение долгого времени. Нерастворимая клетчатка, которой тоже довольно много в цельных зернах, способствует быстрому насыщению организма во время еды, поэтому вы съедите меньше калорий.

Кроме всего прочего цельные зерна снижают риск заболевания раком. Поэтому на завтрак лучше приготовить овсяную кашу, чем съесть пирожок или бутерброд. При этом вам совсем не нужно тратить много времени. Чтобы сварить овсяную кашу, вам потребуется всего 12 минут.

Овсянка с мускатным орехом и бананами

1 ст. овсяных хлопьев

1/8 ч. л. свежего, натертого на терке мускатного ореха

1/2 ст. светлого изюма

4 маленьких банана, очищенных и порезанных

1/2 ст. меда

1/2 ст. обжаренных и раздробленных грецких орехов

1 щепотка соли

1. Налейте в кастрюлю средних размеров 3 ст. воды и доведите ее до кипения, добавьте ячмень, мускатный орех, соль и кипятите в течение 10 минут на медленном огне, периодически помешивая.

2. Добавьте изюм, снимите с огня и дайте блюду настояться в течение 2 минут.

3. Разложите кашу в 4 тарелки, сверху выложите бананы, добавьте по 2 ст. л. меда и 1 ст. л. грецких орехов.