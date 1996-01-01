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Соя разрушает сперматозоиды
Эту теорию проверили и доказали на практике, спаривая крыс, сидящих на соевой диете. Опыты доказали, что природное химическое вещество разрушает сперматозоид еще до того, как он успевает состыковаться с яйцеклеткой, сообщает Sexword.ru
О своем открытии профессор Линн Фрейзер заявила на конференции Европейского сообщества человеческой репродукции и эмбриологии, проходящей в Копенгагене. По ее словам, при питании натуральными продуктами сперматозоиды могут жить в органах женщины в течение четырех дней, в ином случае - умирают мгновенно.
Больше того - человеческая сперма оказалась в 100 раз более чувствительной к действию генистеина, чем сперма мышей, поэтому даже минимальная порция соевых продуктов может негативно отразиться на процессе зачатия. "Человеческая сперма реагирует на очень низкую концентрацию - то есть сопоставимую с тем содержанием, которое можно наблюдать в крови человека", - заметила ученая.
Между тем производители продуктов, используя сою в хлебе, молоке, маргарине, полуфабрикатах и соусах, часто превозносят ее за полезные качества. Часто можно услышать разговоры о том, что она защищает клетки от разрушения, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Воспевая полезность сои, маркетологи почему-то забывали добавлять о вреде, который она может принести.
С выводами британских ученых согласились даже давние приверженцы сои - Вегетарианское общество. Они еще раз подтвердили идею о том, что всем, кто пытается забеременеть, не помешает избегать употреблять соевые продукты несколько дней в месяц, даже если есть хоть небольшая возможность, что это поможет оплодотворению.
Но не все ученые поддержали теорию о вреде сои. К примеру, шотландский профессор Ричард Шарп из Научного центра репродукции человека в Эдинбурге заявил, что на Востоке, где традиционно придерживаются диеты, богатой соей, не наблюдается никаких признаков снижения рождаемости.
Кто из ученых прав, покажет время, а пока имеет смысл попробовать не есть соесодержащие продукты в период зачатия - а вдруг и вправду поможет.
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