Стильные прически: боб, паж и гарсон

"Новое - хорошо забытое старое". Это о современных стрижках: сегодня актуальны и кудри в стиле 50-х, и классическое каре из 60-х, и гарсон 70-х.

Вьются кудри

Кудри могут выглядеть очень эффектно, если подберете правильную стрижку, учитывающую направление роста волос и загиба локонов. Идеальный вариант - широкоступенчатые стрижки. Они делают волосы легче, локоны больше закручиваются. Более того, даже очень тонкие волосы благодаря такой стрижке выглядят объемнее и эффектнее. Но! При сильно вьющихся волосах лучше отказаться от четкого пробора.

Новая классика

Каре любой длины - классика. Эта стрижка всегда смотрится стильно и изысканно. Она практична и может иметь множество вариаций. Например, скромно уложенная прическа скрадывает излишне полные щеки и делает лицо более утонченным, сильно начесанная, напротив, увеличивает объемы, укороченная со взбитыми кончиками визуально удлиняет шею... Актуальный нюанс нынешнего летнего сезона - градуированное каре. Теперь в этой стрижке допускаются не только четкие линии, но и перышки, и прядки разной длины.

Еще короче

В нынешнем сезоне на пике популярности совсем короткие, легкие стрижки. С перышками и четко выверенными контурами, отфилированные и густые. Пора вспомнить почти забытые гарсон и "шапочку гриба". Важный штрих в современных стрижках - оригинальные челки. Сегодня они могут быть прямыми, асимметричными, треугольными, очень короткими, длинными, прореженными, густыми... Важно помнить: правильно подобранные стрижка и челка могут сделать нас моложе на несколько лет.