"Игры разума" рождают... президентов

Скажи мне какую компьютерную игру ты любишь, и я скажу - кто ты. Именно к таким выводам пришли психологи. Компьютерные игры год за годом бьют все возможные рекорды популярности. И почему-то именно они рождают многомесячные жаркие дискуссии, и им, а не фильмам, спектаклям и фитнес-центрам посвящаются многочисленные любительские фан-сайты. Игры являются главной движущей силой в развитии компьютерных технологий - именно им предназначены все эти гигагерцы, а вовсе не квартальным отчетам и курсовым.

На самом деле, при всех своих плюсах и минусах, компьютерные игры - это всего лишь способ отдохнуть, разрядиться, отвлечься... А психологические отклонения возникают из-за чрезмерного увлечения и телевидением, и диетами, и той же литературой. Признаться, иногда трудно бывает оторваться от монитора и мышки, когда на экране происходит самое интересное (а оно всегда самое интересное!) и сдержать предательское желание просидеть до утра. Не бывает не увлеченных играми людей. Бывают люди, не нашедшие своего жанра.

Стратегии

Для тех, кто во всем любит точность и мечтает о президентском кресле крупной компании, и созданы все эти "Герои меча и магии", "WarCraft" и "StarCraft", "Эпоха Империй" и "Эпоха Мифологий", "The SimCity" и "Цивилизация"... Перечислять можно до бесконечности, ведь это один из наиболее популярных жанров. Кстати, одно время последнюю игру использовали в качестве теста при приеме на работу в некоторых крупных американских корпорациях. Искусственный интеллект таких игр в последнее время вырос настолько, что их впору называть стратегическими тренажерами. Виртуальные соперники хитрят и строят козни не хуже реальных людей. Один неосторожный или слишком смелый ответ может привести к мировой войне. Так что игрок легко может почувствовать себя на месте Владимира ПУТИНА.

Симуляторы

Некоторые виртуальные завсегдатаи утверждают, что, гоняя каждый день, скажем, в симулятор гонок Формулы-1, можно научиться водить машину. Факт этот весьма сомнителен. Конечно, надеяться на то, что, отлетав 500 часов на виртуальном самолете, игрок непринужденно сядет за реальный штурвал и отправится навстречу облакам, по меньшей мере, глупо. Но основные принципы авиации изучить можно. Вас, к примеру, не озадачивают странные движения закрылок или наклоны самолета в ту или иную сторону...Так что в случае чего шансов посадить авиалайнер у игрока будет несколько больше, чем у героини фильма "Турбулентность".

Есть и еще одна разновидность симуляторов - симулятор жизни. Таких игр существует великое множество, но рассказать следует об одной, зато какой! Конечно, речь идет о "The SIMS" и "The SIMS 2". С виду все просто: управляешь одним или несколькими человечками (симами, как их принято называть), которые должны ходить на работу, обустраивать свое жилище, строить взаимоотношения с другими симами. Если твои персонажи не устроены в жизни, если их мечты и стремления не реализовываются, они будут грустить и страдать. Такой усовершенствованный вид тамагочи... С одной разницей: "The SIMS 2" - это не просто игра, это громадное поле деятельности для творческих людей. Хочешь попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера? Пожалуйста. Модельера или стилиста? Нет ничего проще! Симуляторы по вкусу людям, желающим попробовать и испытать все на свете, но ограниченным во времени и финансах.

Квест

Хотя вернее будет назвать этот жанр Adventure (приключение). Это то, что заинтересует любителей сказок, приключений и головоломок. Как это ни странно, но многие серьезные и взрослые мужчины сутками пытаются найти разгадку "MYST" или "Седьмого гостя", забавной "Одиссеи Твинсена" или почти детской игры "Гилберт и волшебный гриб". Квест - это жанр, созданный для тех, кто хочет снова окунуться в детство. Хотя далеко не все игры этого типа созданы именно для детей, в основу некоторых из них положены специально написанные сюжеты известных писателей. Например, "Пророк и убийца" создана по сценарию, написанному Пауло КОЭЛЬО. Или "12 стульев" - по мотивам одноименной повести ИЛЬФА и ПЕТРОВА. Квесты обожают те, кто еще не совсем вышел из детского возраста и воспринимает окружающий мир как одну большую и загадочную игрушку.

Экшн

Описать такие игры можно двумя словами: "Убей всех!". "DOOM", "Half-Life" , "Counter-Strike", "Hitman", "Dead To Rights", "Giants" и многие-многие другие. Жанр не для слабонервных. Однако 10 минут, проведенных в коридорах "DOOM'а" позволят сбросить накопившиеся злость и напряжение. А какое удовлетворение можно испытать, расстреливая монстра, но представляя перед собой злого начальника! Игры в стиле "убей всех" любят эмоциональные люди, при этом в жизни они могут быть очень сдержанны. А игра дает им возможность выплеснуть злость и гнев на виртуального врага. Глядишь, и полегчало...