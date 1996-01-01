Город на песке

Необычный скульптурный городок появился в выходные на Спортивной гавани Владивостока: здесь построили фигуры из песка.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это мероприятие проходило в рамках традиционного ежегодного фестиваля творческих подарков городу. Нынешний фестиваль стал пятым по счету и прошел под девизом "Город - единство непохожих". В празднике приняли участие около 30 команд, в числе которых студенты и преподаватели вузов Владивостока, представители ведущих компаний.