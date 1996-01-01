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АЭС и алюминиевый завод в ДВФО: Хабаровск или Владивосток?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О возможности строительстве к саммиту АТЭС в Приморье алюминиевого завода и атомной электростанции сообщил губернатор Сергей ДАРЬКИН, однако точное расположение объектов пока не известно. Возможно, их построят не в Приморском, а в Хабаровском крае.

Досье

Проектом в настоящее время занимаются объединенная компания "Российский алюминий" (UC RUSAL) и ведущая российская компания по строительству АЭС за рубежом "Атомстройэкспортом", сообщает РИА Новости. Стоимость проекта может превысить $9 млрд. В настоящее время идет выбор площадки для строительства АЭС. UC RUSAL рассматривает Хабаровский край или Приморье. Глинозем для Дальневосточного алюминиевого завода компания будет доставлять морским путем.

Как уже сообщалось, параметры атомной электростанции и алюминиевого завода будут определены после согласования технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. UC RUSAL ожидает, что мощность предприятия составит более 600 тыс. тонн в год.

Как отметил представитель объединенной компании Вадим ГЕРАСКИН, предполагается экспорт алюминия в Китай, Японию и другие азиатские страны, а также на западное побережье США. Также рассматривается возможность поставок энергоресурсов в Южную Корею и Китай.

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