День России в прямом эфире

Хотя погода 12 июня владивостокцев не порадовала, праздник Дня России под открытым небом все же состоялся.

После официальных речей и поздравлений народ, собравшийся на площади, а это были в основном молодые люди, отчаянно размахивающие партийными флагами, на центральной площади города состоялся концерт. На сцене выступили местные вокальные и танцевальные коллективы. Для тех, кто не захотел в сырую погоду присоединиться к торжеству в центре города, все действо транслировалось в прямом эфире на местном канале телевидения.

12 июня праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости России, прошли также в Ленинском, Советском и Первореченском районах Владивостока.