Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне беднеют быстрее, чем кажется
Жители нашей страны в основной своей массе привыкли оценивать личное благополучие и экономическое положение в целом не по тем цифрам, которые публикуются в газетах, озвучиваются по радио и в виде диаграмм показываются с телевизионных экранов.
Куда больше общих экономических показателей нас интересует содержание ценников на рынках и в магазинах, где мы покупаем продукты и другие вещи первой необходимости, составляющие нашу "потребительскую корзину". Сравнение ее стоимости с официальными показателями дает интересный результат. Оказывается, цены на самые важные товары растут гораздо быстрее, чем признаваемая правительством инфляция.
Провести такое сравнение своим читателям предложила газета "Новые известия". Как указывается в публикации, средняя стоимость минимального продуктового набора, по данным Росстата, в мае повысилась на 2,2% и составила 1589,80 руб. Инфляция за тот же месяц выросла всего на 0,6%.
Минимальный продуктовый набор подорожал на 7,9%, сообщает тот же Росстат. Самым дорогим он является сегодня на Чукотке (5492 руб.), меньше всего приходится платить жителям Чувашии (1325 руб.). В Москве за май он вырос в цене на 2,6% до 1926 руб., таким образом, с начала года "прибавка" составила 8,8%. Это по официальным данным. А согласно исследованию, проведенному самой газетой, набор из 23 основных наименований еды и питья, продающийся в магазинах столицы, только за май подорожал на 5%. Таким образом, "продуктовая" инфляция, по данным газеты, оказывается более чем в два раза выше официальной. Экономический обозреватель "Утра.Ru" Максим ЛЕГУЕНКО, правда, не видит в этом ничего удивительного: "Естественно, реальный уровень цен опережает заявленную инфляцию. Все зависит от методики, ведь инфляцию вычисляют по стандартному набору показателей. Поэтому реальная цифра всегда будет больше той, которая получена путем специального расчета".
Что же из продовольствия подорожало за последний месяц в нашей стране? Оказывается, что почти все. Лидируют овощи и фрукты: в мае они стали дороже на 7,8%, а с начала года - на все 23,6%. Тарифы на услуги ЖКХ за последний месяц не изменились. Но, если учесть, что за январь-апрель они и так повысились на 12,6%, эта новость покажется уже не такой утешительной. Мало радует и то, что в мае этого года, как и в апреле, цены росли быстрее, чем в те же месяцы год назад. В частности, темпы роста цен на бензин составили 0,9% против 0,3% в мае 2006 г. Однако при этом инфляция за январь - май составила 4,7%, как и предсказывали экономисты.
Первый зам. директора Института экономики РАН Дмитрий СОРОКИН рассказал журналистам, что "многое зависит от методики счета". Инфляционные индексы зависят от того, какие товары выбирают для расчета, а чиновников интересует не благосостояние населения, а общие показатели. В среднем темп инфляции за последние годы снижается, однако бедные слои населения - а это более половины жителей России - не могут почувствовать этого. Потому что набор продуктов, потребляемых малоимущими, весьма отличается от рациона богатых. А цены стремительнее всего растут не на предметы роскоши, а как раз на самые простые товары, заключил эксперт. Похоже, что население России справедливо не верит в "победу над бедностью".
Новости тематики
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
Новости раздела
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей