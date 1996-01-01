Россияне беднеют быстрее, чем кажется

Жители нашей страны в основной своей массе привыкли оценивать личное благополучие и экономическое положение в целом не по тем цифрам, которые публикуются в газетах, озвучиваются по радио и в виде диаграмм показываются с телевизионных экранов.

Куда больше общих экономических показателей нас интересует содержание ценников на рынках и в магазинах, где мы покупаем продукты и другие вещи первой необходимости, составляющие нашу "потребительскую корзину". Сравнение ее стоимости с официальными показателями дает интересный результат. Оказывается, цены на самые важные товары растут гораздо быстрее, чем признаваемая правительством инфляция.

Провести такое сравнение своим читателям предложила газета "Новые известия". Как указывается в публикации, средняя стоимость минимального продуктового набора, по данным Росстата, в мае повысилась на 2,2% и составила 1589,80 руб. Инфляция за тот же месяц выросла всего на 0,6%.

Минимальный продуктовый набор подорожал на 7,9%, сообщает тот же Росстат. Самым дорогим он является сегодня на Чукотке (5492 руб.), меньше всего приходится платить жителям Чувашии (1325 руб.). В Москве за май он вырос в цене на 2,6% до 1926 руб., таким образом, с начала года "прибавка" составила 8,8%. Это по официальным данным. А согласно исследованию, проведенному самой газетой, набор из 23 основных наименований еды и питья, продающийся в магазинах столицы, только за май подорожал на 5%. Таким образом, "продуктовая" инфляция, по данным газеты, оказывается более чем в два раза выше официальной. Экономический обозреватель "Утра.Ru" Максим ЛЕГУЕНКО, правда, не видит в этом ничего удивительного: "Естественно, реальный уровень цен опережает заявленную инфляцию. Все зависит от методики, ведь инфляцию вычисляют по стандартному набору показателей. Поэтому реальная цифра всегда будет больше той, которая получена путем специального расчета".

Что же из продовольствия подорожало за последний месяц в нашей стране? Оказывается, что почти все. Лидируют овощи и фрукты: в мае они стали дороже на 7,8%, а с начала года - на все 23,6%. Тарифы на услуги ЖКХ за последний месяц не изменились. Но, если учесть, что за январь-апрель они и так повысились на 12,6%, эта новость покажется уже не такой утешительной. Мало радует и то, что в мае этого года, как и в апреле, цены росли быстрее, чем в те же месяцы год назад. В частности, темпы роста цен на бензин составили 0,9% против 0,3% в мае 2006 г. Однако при этом инфляция за январь - май составила 4,7%, как и предсказывали экономисты.

Первый зам. директора Института экономики РАН Дмитрий СОРОКИН рассказал журналистам, что "многое зависит от методики счета". Инфляционные индексы зависят от того, какие товары выбирают для расчета, а чиновников интересует не благосостояние населения, а общие показатели. В среднем темп инфляции за последние годы снижается, однако бедные слои населения - а это более половины жителей России - не могут почувствовать этого. Потому что набор продуктов, потребляемых малоимущими, весьма отличается от рациона богатых. А цены стремительнее всего растут не на предметы роскоши, а как раз на самые простые товары, заключил эксперт. Похоже, что население России справедливо не верит в "победу над бедностью".