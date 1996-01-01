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Экологический пассаж

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Второй международный экологический форум "Природа без границ" отгремел во Владивостоке на минувшей неделе. В течение нескольких дней около 600 участников из России, США, Японии, Кореи и Китая обсуждали серьезные экологические проблемы и обменивались опытом по сохранению природы.

Было много правильных речей и трогательных сцен, в ходе которых сажали деревья, вручали награды участникам специализированной выставки "Чистое Приморье", демонстрировали красивые стенды на экологической выставке. В общем, все было, как и должно быть в ходе штатной PR-акции, призванной обеспечить атмосферу взаимопонимания и доверия между различными группами широкой общественности.

Ярче всего посреди этой начищенной суеты выделялась одна из самых больных тем приморья - "Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 гг.". На вопрос ДДГ "ЗР", когда же в рамках этой программы мы покончим со свалкой на Горностае и перестанем сжигать мусор, ответила старший научный сотрудник Дальневосточного отделения Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы Анна АЛЕКСЕЙЦЕВА.

Сор в избе

Оказывается, ежегодный объем всех видов отходов в Приморском крае с населением около 2 млн человек составляет 50 млн тонн. Это равно объему отходов, производимых за год всей Германией с населением 40 млн человек. Почему так? Потому что у нас нерационально используется исходное сырье и не развита система вторичной переработки отходов.

Наибольшее количество отходов в Приморье образуют предприятия топливно-энергетического комплекса, горно-перерабатывающего производства, химпрома и строительной отрасли. Во втором эшелоне значатся машиностроение, металлообработка, ремонт машин, лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность и жилищно- коммунальное хозяйство.

Но если проблему производственных отходов обязаны решать сами предприятия, то проблема твердых бытовых отходов (ТБО), образуемых населением, стала в последние годы мучительной головной болью для муниципалитетов и районных властей. Каждый в год в Приморье образуется более 1 млн тонн ТБО и им подобных отходов: бытовой мусор, отработанные шины и масла, отходы бумаги, картона, стекла, пластмассы, медицинские отходы, текстильные и т.д.). Всего на территории края размещено более 500 объектов размещения отходов и со своей задачей они еле-еле справляются.

Долой свалку!

Краевая целевая программа "Отходы" и призвана решать проблему ТБО прежде всего путем поэтапного внедрения малоотходных и ресурсосберегающих технологий. К примеру, в Приморье уже есть предприятия, которые специализируются на вторичной переработке шин (для получения топлива и изделий из крошки). Есть опыт переработки и использования золошлаковых отходов в строительстве. И подобные производства практически безотходны и экологичны.

В рамках программы предусмотрено и привлечение иностранных инвестиций в бизнес вторичной переработки ТБО. По словам Анны Алексейцевой, рентабельность такого бизнеса достигает 200-300%.

Программа "Отходы" включает в себя несколько разделов: система управления отходами, система образования и просвещения населения, научно-прикладные исследования, классификация отходов по степени опасности для окружающей среды, ликвидация несанкционированных свалок, восстановление природных ландшафтов, реабилитация территорий.

Ну а что касается горностаевской свалки во Владивостоке и варварского способа избавления от мусора путем его сжигания (Европа, Япония и США давно уже отказались от такого способа), то здесь в ближайшем будущем перемен не предвидится. Идеальным был бы вариант - выгрузить весь мусор с берегов Горностая и отвезти его куда-нибудь прочь. Но куда? Тем более там накоплены такие объемы, что вывезти их сегодня просто нереально по техническим и экономическим причинам.

Хотя программой и предусмотрены рекомендации, согласно которым надо приступать к консервации Горностаевской свалки и ее последующей реабилитации, а мусоросжигательный завод ликвидировать, увы, в ближайшее десятилетие это вряд ли случится. И даже форум АТЭС не поможет.

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