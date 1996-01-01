В Приморье пустует... жилье

126 квартир в г. Дальнегорске числятся на балансе муниципалитета, но фактически брошены. Хозяева или переехали, или умерли.

75 таких квартир - бараки. В 51 прописаны граждане, но за квартиры никто не платит. Всего же, по данным отдела ЖКХ администрации Дальнегорска, в городе насчитывается 508 брошенных квартир. По этой части Дальнегорск "впереди планеты всей". Специалисты ЖКХ разработали программу по возврату такого жилья в муниципальный фонд.