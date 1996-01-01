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Автобусом по льготникам
Автотранспортные компании Владивостока, воспользовавшись временной "обезглавленностью" приморской столицы, попытались освободиться от бремени льготников. Направив еще в конце мая письмо в адрес администрации города о том, что с 1 июня перевозчики намерены прекратить льготный провоз большой категории граждан, на прошлой неделе получили ответ из прокуратуры.
Напомним, часть льгот граждане - всего их 21 категория - получили в свое время от ныне арестованного мэра Владимира НИКОЛАЕВА. Когда вводились льготы, перевозчикам обещали, что все затраты по перевозке будут возмещаться из местного бюджета. Свои обязательства администрация города выполняла лишь отчасти, компенсируя, по подсчетам транспортников, мизерную долю процента, мотивируя отсутствием средств в бюджете. При этом неоднократные попытки со стороны перевозчиков поднять вопрос о сокращении количества льготных категорий главой пресекались. Более того, он запретил об этом даже заикаться, утверждая, что затрагивается вопрос политический.
ДосьеВ 2007 г. в бюджете Владивостока предусмотрено на возмещение проезда льготных категорий граждан на всех видах транспорта средств на сумму 20 млн руб. За 5 месяцев 2007 г. из местного бюджета транспортным предприятиям города было выплачено 3 млн 671 тыс. 420 руб.
Причиной приостановки бесплатного провоза льготников стало отсутствие в городе системы учета поездок каждого такого гражданина. Кроме того, по расчетам перевозчиков, 1 большой автобус провозит от 80 до 120 льготников в день. Это значит, что при нынешней стоимости проезда городской бюджет должен скорректировать сумму субвенции, ее размер должен составлять от 140 до 192 млн руб. в год.
О намерении автотранспортных компаний прекратить предоставление льгот при проезде администрация города сразу сообщила в органы прокуратуры, которая не замедлила направить в адрес перевозчиков ответ. По мнению прокуратуры, последние не вправе принимать такие решения самостоятельно. Таким образом, им посоветовали обратиться в арбитражный суд. По сведениям ДДГ "ЗР", юристы автопредприятий уже готовят исковое заявление в арбитраж.
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