Гламур отдыхает

Приятно, когда в российском дизайне появляются новые имена. Еще приятнее, когда они появляются на Дальнем Востоке. В этом сезоне профессиональная тусовка горячо обсуждает культурный проект "Чердак Forever", а столичные модники и модницы выстраиваются в очередь за стильной одеждой "made in Vladivostok".

Приморские дизайнеры взбудоражили пресыщенную московскую богему, продемонстрировав на Российской неделе моды (РНМ) новую коллекцию под интригующим названием "Жусть". Напомним, что в прошлом году модный показ от "Чердака" был признан лучшим дебютом на РНМ. В этом - его назвали "впечатлением сезона".

Идея коллекции навеяна детскими страшилками и японскими мультиками, поэтому по подиуму дефилировали не только длинноногие модели, но и несусветные чудовища. Название коллекции - плод воспаленного воображения, нечто среднее между "жуть" и "жесть".

"Нам удалось привнести в московскую обстановку - скучную, пафосную и гламурную - живую струю, - говорит руководитель проекта Зоя ЛИПАТНИКОВА. - Конечно, мы очень волновались, вынося свои творения на суд профессиональной публики. И было приятно, что эта публика отметила не только высокий профессиональный уровень, но и свежий подход, отсутствие банальностей и повторов. В современном дизайне сделано уже столько, что создать что-то уникальное очень сложно: тебе кажется, что ты говоришь от первого лица, а оглянулся вокруг - на самом деле это уже сделано до тебя, и не раз. Очень лестно было услышать, что мы неповторимы".

Героини новой коллекции демонстрировали мохеровые пальто и струящиеся трикотажные платья, нелепые комбинезоны и психоделические джемперы-коконы (не обошлось и без пуховых платков, как цитаты из бабушкиной сказки). Герои с напускной небрежностью и беспечностью щеголяли в роскошных пальто и смешных гаерских брючках. Ни о каком унисексе и речи быть не может, но откровенных страстных призывов тоже нет.

Дизайнером мужской линии выступила Светлана ГРУЗДОВА, женской - Татьяна НЕКОВАЛЬ, которые признались, что создали нашумевшую коллекцию всего за три недели. Талантливые авторы настаивают, что "Чердак" - это не марка, а культурный проект, в котором, помимо дизайнеров, принимают участие фотографы, музыканты, поэты и прочая продвинутая публика.

После триумфа в российской столице последовал показ на Уральской неделе моды в Екатеринбурге, впереди - Токио и Дюссельдорф. Кстати, в нарядах от "Чердака" сегодня щеголяет "Камеди клаб". Одежда марки выставлена в нескольких питерских бутиках. Ну а на родине, во Владивостоке, купить произведения "Чердак Forever" можно пока только в шоу-руме дизайнерской группы. Однако уже в сентябре запланировано открытие магазина, где помимо этой марки будут представлены и другие российские дизайнеры, которые движутся вразрез с общепринятыми модными тенденциями.

"Наша одежда не для всех, - поясняет Зоя Липатникова. - Мы будем выпускать ее маленькими партиями, средняя отпускная цена вещи - порядка 150 евро. А носить ее будут люди без возраста, которые читают странные книжки, слушают альтернативную музыку, смотрят хорошее кино и не собираются прощаться с детством".

Сейчас "Чердак" завален деловыми предложениями, в том числе из-за рубежа. Но дизайнеры хотят жить и работать во Владивостоке, поскольку этот город - та самая муза, которая вдохновляет, окрыляет и хранит.