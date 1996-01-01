Ротари строит мосты дружбы

"Человек познает себя только в той мере, в какой он познает мир" - это справедливое утверждение ГЁТЕ не теряет своей актуальности. Ротари-клуб "Владивосток-Центр" раздвигает перед приморскими подростками границы мира, позволяя понять свое истинное предназначение.

Досье Международный молодежный обмен - один из самых популярных проектов Ротари Интернэшнл - официально приобрел форму Ротари-программы в 1972 году. С тех пор ежегодно более 48 000 "посланцев доброй воли" - девушек и юношей из 163 стран мира - участвуют в долгосрочных и краткосрочных международных школьных обменах. Как правило, это интеллектуально развитые старшеклассники, которые хорошо учатся и активно участвуют в общественной жизни.

"Существует два вида программ школьного международного обмена: долгосрочные образовательные проекты, рассчитанные на полный учебный год, и краткосрочные - от трех до восьми недель, носящие ознакомительный характер и организуемые обычно в каникулярное время, - рассказывает координатор программы международных школьных обменов Ротари-клуба "Владивосток-Центр" Игорь ТАРАСЕНКО. - Подать заявку на участие могут старшеклассники, разделяющие принципы Ротари-движения и достигшие 15-летнего возраста (причем на момент начала поездки, которая состоится в будущем году, им должно быть не менее 16 лет). Подростки заполняют анкеты с мотивацией причин, по которым хотят участвовать в обмене, и выбирают страну, в которую хотелось бы поехать. Ротарианский округ 5010, объединяющий Дальний Восток, Урал, Сибирь, Юкон (Канада) и Аляску (США), в этом году предлагает 24 страны: Новую Зеландию и Австралию, США и Бразилию, Филиппины и Малайзию, Тайвань и Индию, Японию и Южную Корею. Куда именно отправится ребенок, решает ротарианский комитет. Кстати, практика показывает, что даже те, кто изначально настраивался на одну страну, но поехал в другую, ничуть не жалеют об этом".

Учебный год за рубежом

Заявки на долгосрочные образовательные программы принимаются до ноября текущего года. В принципе, участвовать в них можно до 19 лет включительно, при условии обязательного посещения последнего класса общеобразовательной школы (некоторые ограничения касаются лишь юношей, достигших призывного возраста). Кандидаты в программы проходят очень строгий отбор, включающий несколько собеседований: отправляющий их Ротари-клуб должен быть уверен в своем выборе.

"Все время пребывания за рубежом подростки живут в семьях, причем в трех-четырех разных, - продолжает Игорь Тарасенко. - Это обязательное условие одновременно является еще и важным преимуществом проекта, поскольку способствует получению более разностороннего представления об укладе жизни другой страны, позволяет понять особенности менталитета ее населения. При этом российские ротари-клубы, отправляющие молодых людей по этой ротарианской программе, в свою очередь должны принять у себя подростков из другой страны и разместить их в российских семьях.

Принимающая семья обеспечивает полный пансион, осуществляет все родительские права и обязанности. Дети живут обычной жизнью иностранных сверстников и обязательно посещают школу. Причем в некоторых странах, например, в США, самостоятельно выбирают предметы учебного курса, исходя из цели, которую перед собой ставят. Одни отдают предпочтение точным наукам, другие - гуманитарным, третьи - развитию творческих способностей. Впрочем, можно выбрать страну, система образования которой не противоречит российской".

Общаясь с новыми друзьями, встречаясь с приехавшими по ротарианскому обмену сверстниками из разных стран, подростки убеждаются в том, что они - часть огромного мира. Кроме того, полное погружение в новую языковую среду, неформальное общение и широта обсуждаемых тем способствуют колоссальному рывку в изучении иностранного языка.

Зарубежные каникулы

Краткосрочные ротарианские программы международного обмена бывают двух видов. В первом варианте подростки из разных городов одной страны собираются в группу и едут в другое государство, знакомясь с его историей и культурой, посещая ротарианские клубы и встречаясь с зарубежными ровесниками. Во время этих встреч они выступают с яркими презентациями, рассказывая о своем городе, о школе, о себе и своих интересах. (Параллельно вырабатывают ораторские навыки, молодые люди избавляются от стеснительности и привыкают к публичным выступлениям перед незнакомой аудиторией.) Во втором варианте группа детей из разных стран посещает с той же целью одно или несколько государств.

Кардинальное отличие этих программ от обычных экскурсионных туров состоит в том, что дети не просто путешествуют по стране, но встречаются с очень интересными людьми - яркими представителями ротарианского сообщества других государств, обсуждая наиболее актуальные вопросы современности. Перемещаясь из одного города в другой, живут не в отелях, а в принимающих семьях, что способствует более детальному знакомству со страной. А главное, возвращаются из этих поездок совершенно другими - более зрелыми и самостоятельными. Участие в ротарианских программах молодежного обмена позволяет им не просто по-новому взглянуть на мир уже в контексте общечеловеческих ценностей, но и по-настоящему узнать себя. Ведь, по утверждению того же Гёте, "познать себя можно не путем созерцания, но только путем деятельности. Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть". Именно по такому принципу осуществляют свою деятельность ротарианцы Приморья, Дальнего Востока и всего мира.

Официальный сайт Rotary International, журнал Rotarian http://www.rotary.org. Официальный сайт Ротари округа 5010 в России http://www.rotarian.org.ru. Официальный сайт Ротари округа 5010 http://www.rotary5010.org.