У природы нет границ

6-7 июня во Владивостоке проходит Второй международный экологический форум "Природа без границ".

Кроме обсуждения научных проблем, участники форума пытаются найти ответы на конкретные вопросы: как рационально использовать природные ресурсы, безопасно утилизировать отходы, создавать максимально благоприятную экологическую среду для населения.

Досье В числе организаторов: администрация и ЗС Приморского края, администрация Президента РФ и Правительство РФ; органы местного самоуправления Приморского края; проектные, научные и учебные учреждения, коммерческие и общественные организации РФ и Японии, КНР, Республики Корея, США.

В ходе работы планируется достичь максимального взаимопонимания между органами власти, научным сообществом, деловыми кругами, неправительственными организациями и широкой общественностью по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

В рамках Форума прошла специализированная выставка нового природоохранного оборудования и технологий, экологически чистой продукции и природоохранных услуг. Намечены секционные заседания по темам: " Повышение эффективности управления охраной окружающей среды и совершенствование нормативно-правового регулирования", "Экологический мониторинг. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных экологических ситуаций", "Организация экологически безопасного управления отходами. Использование вторичного сырья".