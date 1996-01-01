Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Хрустальный женьшень" достался "Золотому Рогу"
Подведены итоги конкурса творческих работ Первого дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга".
В номинации"за объективную информацию по строительству объектов ТЭК в Приморье" награду конкурса - "Хрустальный женьшень" - получила обозреватель по внешнеэкономическим связям газеты "Золотой Рог" Ирина ДРОБЫШЕВА.
ДосьеКонкурс был учрежден год назад общественными и государственными природоохранными организациями - Всемирным фондом дикой природы (WWF) - Россия, Обществом сохранения диких животных (WCS), фондом "Феникс", Союзом экологических пресс-клубов Дальнего Востока и Департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу. Его проведение поддержали ОАО "Тернейлес" и филиал ОАО Банк ВТБ во Владивостоке.
Если в 2006 г. в конкурсе была только одна номинация - "Земля леопарда", то в 2007 г. круг природоохранных тем расширили до шести.
По словам руководителя дальневосточного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF)-Россия Юрия ДАРМАНА к экологическим темам со стороны СМИ было проявлено неожиданное по числу участников внимание: "Работая в жюри и знакомясь с творческими работами, без труда можно было представить экологическую ситуацию в регионе. И эта информация успешно доходит до читателей, слушателей и зрителей, чему не могут не радоваться природоохранные организации. В следующем году постараемся расширить круг освещаемых тем".
Новости тематики
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
Новости раздела
- Путин сделал приморцам царский подарок
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора
- Экстремальный подарок с высоты в 1,3 км сделали региону парашютисты Колымы
- Никита Высоцкий проголосовал за отца в Магадане
- Колыма готовится встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста