"Хрустальный женьшень" достался "Золотому Рогу"

Подведены итоги конкурса творческих работ Первого дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга".

В номинации"за объективную информацию по строительству объектов ТЭК в Приморье" награду конкурса - "Хрустальный женьшень" - получила обозреватель по внешнеэкономическим связям газеты "Золотой Рог" Ирина ДРОБЫШЕВА.

Досье Конкурс был учрежден год назад общественными и государственными природоохранными организациями - Всемирным фондом дикой природы (WWF) - Россия, Обществом сохранения диких животных (WCS), фондом "Феникс", Союзом экологических пресс-клубов Дальнего Востока и Департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу. Его проведение поддержали ОАО "Тернейлес" и филиал ОАО Банк ВТБ во Владивостоке.

Если в 2006 г. в конкурсе была только одна номинация - "Земля леопарда", то в 2007 г. круг природоохранных тем расширили до шести.

По словам руководителя дальневосточного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF)-Россия Юрия ДАРМАНА к экологическим темам со стороны СМИ было проявлено неожиданное по числу участников внимание: "Работая в жюри и знакомясь с творческими работами, без труда можно было представить экологическую ситуацию в регионе. И эта информация успешно доходит до читателей, слушателей и зрителей, чему не могут не радоваться природоохранные организации. В следующем году постараемся расширить круг освещаемых тем".