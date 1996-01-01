12 июня. Что празднуем?

Государственный праздник, отмечаемый 12 июня, - один из самых "молодых" российских красных дней календаря.

Кроме того, за свою недолгую историю он уже был однажды переименован - из "Дня независимости России" в "День России". Однако, судя по данным опроса фонда "Общественное мнение", россияне постепенно привыкают и к новому названию, и к самому празднику: если в 2003 году только 38% опрошенных могли правильно ответить на вопрос, как он называется, то в 2006 году - уже 50%.