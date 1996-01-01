Жителей России больше всего волнуют инфляция и преступность

Главными проблемами России жители страны считают инфляцию и преступность. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 2007 г. Именно эти проблемы отметили как самые актуальные 30% и 29% опрошенных соответственно. При этом почти год назад, в апреле 2006 г., указывали на эти проблемы как на самые важные 35% россиян.

Среди других наиболее значимых для страны проблем (можно было дать несколько ответов на вопрос) респонденты указали на экономическую ситуацию в России (27% опрошенных), жилищные проблемы (25% опрошенных), безработицу (21%). Реже опрошенные фиксируют внимание на здравоохранении и положении с пенсиями (по 13-14%), а также на терроризме (7%), системе образования (5%), налогах, на обороне и внешней политике (по 4%). Еще меньше тех, кто относит к самым важным вопросам защиту окружающей среды, общественный транспорт, иммиграцию (по 2-3%). При этом, как показал опрос, проблема жилья наиболее злободневна для респондентов 18-36 лет (указали на нее 34-36% опрошенных в этой возрастной категории), менее актуальна для опрошенных 35-59 лет (22-26%) и тем более для тех, кому за 60 лет (14%).