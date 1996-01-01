"Комета" пошла на Славянку

На рынке морских пассажирских перевозок появился новый игрок - ИП "КОРЫТКО" теперь занимается доставкой груза и людей в поселок Славянку.

ИП "Корытко" имеет в своем активе три единицы флота: паромы "Приморец" и "Босфор Восточный", также СПК "Комета-29", которые были приобретены несколько лет назад у Владивостокского морского торгового порта. В ближайших планах предприятия - открытие нового пассажирского направления. Для этой цели уже куплен пассажирский катер.

Кроме того, ДДГ "ЗР" стало известно, что еще одна вновь созданная компания приобрела паром, который будет регулярно совершать рейсы в северные районы края.

Напомним, что впервые об открытии маршрута на север края сообщил в своем ежегодном докладе губернатор Сергей ДАРЬКИН. Однако будет ли это частная компания либо краевое унитарное предприятие - не известно. Между тем, как рассказали "ЗР" в пресс-службе ЗС ПК, депутаты не рассматривали ни финансирования приобретения парома, ни возможного дотирования рейсов на север края.