Коренная смена

7-й Съезд коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края прошел в Хабаровске. Помимо кадровых перемен в руководстве главные темы обсуждения - закрепление обещанных властями льгот, защита среды обитания и культуры коренных народов и экологические проблемы Амура-батюшки, которые ставят под вопрос само выживание малочисленных народов.

Открывался и закрывался съезд, прошедший в Доме краевого правительства, весьма экзотически - звуками бубна и национальным пением и танцами перед президиумом. Впрочем, настоящих шаманов в крае практически не осталось, так что в бубен били оставшиеся знатоки - работники культуры.

А на съезде произошла предполагавшаяся смена караула - пост президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (АКМНС) Хабаровского края оставила Галина ВОЛКОВА. Она добросовестно "отшаманила" во главе ассоциации два срока в течение 8 лет и ушла, как в таких случаях говорят, "на повышение" - помощником к хабаровскому вице-губернатору Владимиру СЫРКИНУ. Выборы нового президента обошлись без интриги: хлопотная и не денежная должность главы общественной организации мало кого привлекала, и после череды самоотводов у 48 делегатов съезда осталась лишь одна кандидатура для выбора. В итоге четвертым по счету президентом АКМНС стала Любовь ПАССАР - по национальности удэгейка, по специальности врач-нарколог, проживает в селе Некрасовка Хабаровского района, где 8 лет возглавляла районную ассоциацию КМНС.

Досье В Хабаровском крае, по данным переписи 2002 года, проживает более 23 тысяч нанайцев, ульчей, удэгейцев, эвенков, эвенов, орочей - представителей коренных малочисленных народов Севера. Региональная общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края" создана в 1990 году. В Ассоциации - 17 районных отделений и юридических лиц, насчитывающих около 10 тысяч членов, в 15 районах края. Съезды АКМНС проходят раз в 4 года.

Впрочем, гораздо больше кадрового делегатов съезда волновали другие проблемы. В первую очередь - экологические.

- Выловленную в реке рыбу использовать в пищу опасно для здоровья. Амур настолько загрязнен, что понадобится 15 лет и больше, чтобы восстановить и оздоровить его, - заявил зампредседателя краевой Ассоциации малочисленных коренных народов Севера Иван БЕЛЬДЫ. Таков был лейтмотив и многих других выступлений: местные национальные общины, чья жизнь напрямую связана с речными биоресурсами, ныне лишились постоянных доходов от промысла рыбы.

В этой связи многие выступающие делали акцент на более плотной работе с законодателями всех рангов. В частности, глава АКМНС Ульчского района Иван РОСУГБУ даже призвал создать специальную Общественную палату коренных народов при краевой думе. А в итоговую резолюцию съезда вошли предложения в федеральные и региональные органы власти об изменении действующего налогового и земельного законодательства.