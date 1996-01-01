www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Коренная смена

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

7-й Съезд коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края прошел в Хабаровске. Помимо кадровых перемен в руководстве главные темы обсуждения - закрепление обещанных властями льгот, защита среды обитания и культуры коренных народов и экологические проблемы Амура-батюшки, которые ставят под вопрос само выживание малочисленных народов.

Открывался и закрывался съезд, прошедший в Доме краевого правительства, весьма экзотически - звуками бубна и национальным пением и танцами перед президиумом. Впрочем, настоящих шаманов в крае практически не осталось, так что в бубен били оставшиеся знатоки - работники культуры.

А на съезде произошла предполагавшаяся смена караула - пост президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (АКМНС) Хабаровского края оставила Галина ВОЛКОВА. Она добросовестно "отшаманила" во главе ассоциации два срока в течение 8 лет и ушла, как в таких случаях говорят, "на повышение" - помощником к хабаровскому вице-губернатору Владимиру СЫРКИНУ. Выборы нового президента обошлись без интриги: хлопотная и не денежная должность главы общественной организации мало кого привлекала, и после череды самоотводов у 48 делегатов съезда осталась лишь одна кандидатура для выбора. В итоге четвертым по счету президентом АКМНС стала Любовь ПАССАР - по национальности удэгейка, по специальности врач-нарколог, проживает в селе Некрасовка Хабаровского района, где 8 лет возглавляла районную ассоциацию КМНС.

Досье

В Хабаровском крае, по данным переписи 2002 года, проживает более 23 тысяч нанайцев, ульчей, удэгейцев, эвенков, эвенов, орочей - представителей коренных малочисленных народов Севера. Региональная общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края" создана в 1990 году. В Ассоциации - 17 районных отделений и юридических лиц, насчитывающих около 10 тысяч членов, в 15 районах края. Съезды АКМНС проходят раз в 4 года.

Впрочем, гораздо больше кадрового делегатов съезда волновали другие проблемы. В первую очередь - экологические.

- Выловленную в реке рыбу использовать в пищу опасно для здоровья. Амур настолько загрязнен, что понадобится 15 лет и больше, чтобы восстановить и оздоровить его, - заявил зампредседателя краевой Ассоциации малочисленных коренных народов Севера Иван БЕЛЬДЫ. Таков был лейтмотив и многих других выступлений: местные национальные общины, чья жизнь напрямую связана с речными биоресурсами, ныне лишились постоянных доходов от промысла рыбы.

В этой связи многие выступающие делали акцент на более плотной работе с законодателями всех рангов. В частности, глава АКМНС Ульчского района Иван РОСУГБУ даже призвал создать специальную Общественную палату коренных народов при краевой думе. А в итоговую резолюцию съезда вошли предложения в федеральные и региональные органы власти об изменении действующего налогового и земельного законодательства.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru