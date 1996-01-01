Недетские проблемы

Представьте себе: заходите вы в супермаркет, а на прилавке - детишки. Беленькие, смугленькие, "в яблоках", пегие, вороные и пр. То есть разные - вплоть до иссиня-черненьких. Мальчики и девочки. Пухленькие и худенькие. И каждый ребенок, судя по ценникам, - по 250 тысяч. То есть можно выбирать...

А продавец суетится возле вас: "Если эти не нравятся, у нас есть каталог, привезем откуда угодно - из Индии, Конго, Гондураса".

А вы упираетесь и этак через губу цедите: "И я еще за это должен платить! Да у нас таких в детских домах полное море, пучками дают! И совершенно бесплатно! Если что, я и сам еще могу... с кем-нибудь! И нам еще 250 тыщ самим дадут!"

Бред какой-то. И чем это только наши "коммерсы" не торгуют!? И вдруг ловишь себя на мысли, что через два дня справишь свои столетние именины, что для очередного ребенка место найдется разве что в прихожей, а текущая зарплата почему-то отстала от доходов среднего олигарха. И к этому где-то в мозгах еще начинает крутиться фраза, кинутая в транспорте раздраженной женщиной: "Да, чтобы я когда в жизни! А пусть вам Гайдар рожает!"

Приходите домой, смотрите как кот загоревшимися глазами на женскую суету, чувствуете какой-то подъем. В душе. Невольно закрадывается мысль: "А не рискнуть ли еще! Мальчикам можно сделать кровать в два этажа... или три. Девочку - на лето к бабушке. Да и жизнь скоро станет замечательной: золотой запас в стране - $400 млрд, в стабфонде - пара рублевых триллионов! То-то радости будет грядущим поколениям!"

И спрашиваете ласково жену: "Что-то, вижу, у нас детей не хватает?" А она в ответ: "Старшие из школы еще не вернулись". Ну, подходите с другой стороны: "А вот бы нам еще так повезло с маленькими?" А она на это: "А нашего первого маленького даже по льготной очереди в садик в Ленинском районе Владивостока не берут. Говорят, что надо было вставать в очередь не на третьем месяце ребенку, а на третьем месяце беременности". А тут еще грудной начинает повышать свой голос из кроватки - требует взять на руки, чтобы ему было виднее. Да и попробовали бы вы не взять...

Естественно, глаза гаснут, подъем проходит. Вы с ребенком в руках начинаете мямлить, что вот, мол, в супермаркет свежая партия детей поступила. Такие лапочки, такие ушки! И тут вам влетает по полной схеме - и за аиста, и за капустное поле, и за все целевые президентские программы. Выясняется, что надо было потерять память, паспорт, свидетельство о рождении и восстановиться, как будто вам еще 25 и можно как по маслу войти в программу "Квартира - молодой семье". Потом предлагается другой вариант: пойти в такие особые органы, где уже через полгода дают жилье в лучшем виде...

А потом собираются дети в полном составе. Им весело, они катаются по гостинке на трехколесном велосипеде, давя на своем пути раскиданные игрушки, падая и выясняя, какой сегодня в стране праздник. Кто-то из них завывает радостную песенку о "Чанге-Чанге". А между тем наступает первый час - и это уже ночь. В железном полотне двери возникает нервный раздраженный стук. За открывшейся дверью стоит участковый и спрашивает: "Соседи снизу интересуются: правда ли, что у вас есть настоящий ребенок? Или это собака?" И вы начинаете путано объяснять: "Трое, то есть четверо". Участковый подавлен, разбит и медленно отступает, чтобы на обратном пути в свой уютный участок сообщить соседям, что им крупно повезло. На самом деле он не совсем прав, потому что он еще не успел узнать, что у нас еще бывают гости, и тоже с детьми. Меланхолично провожая участкового взглядом, вы думаете: "Вот опять соседи сменились. Что-то зачастили люди с новосельями..."

Глаза требуют спичек. Последний ребенок, оставшийся на ногах, просит почитать сказку о маленьком Муке, потом о Мухе-цокотухе, о котенке, попавшем под шляпу, о мистере Мокли с моноклем. Потом про Буратино...

На какой-то момент вы отключаетесь и видите кошмар: бывший премьер строгает поленья, а над ним стоит та самая женщина из автобуса и вопрошает: "Что, Егорушко, не выходит ребеночек? Эх, ладно! Дай я тебе подсоблю!"

В ужасе просыпаетесь: а вдруг действительно настрогают! Деревянных! На всю страну! Фу ты - наваждение. Все дети спят - с нормальными носами. Настоящие. И не хуже, чем в магазине... И каждый не менее чем на вес всего того золотого запаса, что в государственном загашнике...