"Им нужна ваша помощь..."

Детский краевой онко-гематологический центр на протяжении 15 лет оказывает специализированную помощь детям с болезнями крови и онкологическими заболеваниями. Ежегодно в Центре 50 ребят проходят долговременное комбинированное лечение, получая хирургическое лечение, химеотерапию и лучевую терапию. На 1,5 -2 года больница становиться детям и их родителям вторым домом.

Бюджетное финансирование ремонтных работ, приобретение мебели и медицинского оборудования недостаточно для обеспечения комфортных условий пребывания в клинике маленьких пациентов. В настоящее время онкологическое и гематологическое отделения Центра нуждаются в самых необходимых предметах обстановки. В условиях строгого санитарно-эпидемиологического контроля они должны быть максимально удобными и безопасными, а так же легкими для обработки дезинфицирующими средствами.

В канун Международного дня защиты детей партнерами Центра - негосударственным учреждением "Центр информационных технологий" и ИПС "КОДЕКС" - открыт информационный сайт в целях реализации программы помощи онко-гемотологическом центру и освещения проблем связанных с созданием Дальневосточного реабилитационного центра для детей больных раком и заболеваниями крови. Если у вас есть возможность оказать помощь больным детям - посетите www.deti.primorye.ru