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"О детях вспоминают, но редко..."
1 июня мы отметим праздник, главными героями которого станут дети. В связи с этим вопрос: на ваш взгляд, наше государство заботится о детях или нет?
Валентина Каткова, депутат ЗС Приморского края:
- Я считаю, что государство заботится о детях, но не в полной мере. Можно перечислить целый ряд программ, направленных на улучшение жизни детей в России: национальные проекты "Образование" и "Здравоохранение", выдача материнского капитала. С другой стороны, мне трудно представить ситуацию, в которой бы эта забота была всеобъемлющей. У государства - свои задачи, у семьи - свои.
Оксана Рыбалко, депутат ЗС Приморского края:
- Скажу как депутат ЗС - заботится, но мало. Например, увеличилась сумма ежемесячного пособия на ребенка от 0 до 1,5 лет до 2000 руб. вне зависимости от того, работала где-то мама до декретного отпуска или нет. С 2008 г. планируется также защитить тех мам, у которых дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. Что касается местных законов, то нам, наконец, удалось довести до ума инициативу депутатов прошлого созыва об обеспечении питания младших школьников. Правда, пока мы работали, сумма, выделяемая в день на одного ребенка -15 руб., обесценилась.
Алексей, школьник:
- Конечно, заботится. Например, возле нашей школы недавно сделали хорошее футбольное поле, и все очень довольны.
Евгений, студент:
- Только видимость заботы создается. Да, детские площадки появились, но и все на этом успокоились. А сколько сегодня стоит обучение в вузе? И еще может быть так, что получишь диплом, но останешься без работы. А если говорить о совсем маленьких детях, то тут ситуация еще сложнее: пособие на ребенка матерям платят мизерное, одно название. Так что государству нет никакого дела до детей.
Елена, бухгалтер:
- Сами подумайте, сколько раньше было детских оздоровительных лагерей, где дети отдыхали по профсоюзным путевкам. А сейчас где они? Лагерь "Океан"? Так туда путевка стоит 18 тысяч рублей. Нам такие цены не по карману. Очень дорогая одежда: сегодня гардероб для 12-14- летнего подростка по ценам уже не уступает одежде для взрослого. Чтобы собрать ребенка в школу, уходит вся зарплата, а пособия на детей копеечные.
Светлана, домохозяйка:
- Ежемесячное пособие 90 рублей. Что можно на них купить? Это же просто смешно. Устроить ребенка в садик стало очень проблематично, вот мы уже третий год стоим на очереди и все не можем добиться места. А еще хотят рождаемость в стране повысить...
Татьяна Васильевна, пенсионерка:
- О какой заботе вы говорите! В наше время для детей делалось гораздо больше. Обучение, лечение все было бесплатно, а сейчас это бешеных денег стоит. С детским садом проблем никаких не было, хочешь - води, хочешь - не води, а сейчас очереди огромные. А еще цены на все товары для детей запредельные. Государство совсем забыло о детях.
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