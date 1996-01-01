"О детях вспоминают, но редко..."

1 июня мы отметим праздник, главными героями которого станут дети. В связи с этим вопрос: на ваш взгляд, наше государство заботится о детях или нет?

Валентина Каткова, депутат ЗС Приморского края:

- Я считаю, что государство заботится о детях, но не в полной мере. Можно перечислить целый ряд программ, направленных на улучшение жизни детей в России: национальные проекты "Образование" и "Здравоохранение", выдача материнского капитала. С другой стороны, мне трудно представить ситуацию, в которой бы эта забота была всеобъемлющей. У государства - свои задачи, у семьи - свои.

Оксана Рыбалко, депутат ЗС Приморского края:

- Скажу как депутат ЗС - заботится, но мало. Например, увеличилась сумма ежемесячного пособия на ребенка от 0 до 1,5 лет до 2000 руб. вне зависимости от того, работала где-то мама до декретного отпуска или нет. С 2008 г. планируется также защитить тех мам, у которых дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. Что касается местных законов, то нам, наконец, удалось довести до ума инициативу депутатов прошлого созыва об обеспечении питания младших школьников. Правда, пока мы работали, сумма, выделяемая в день на одного ребенка -15 руб., обесценилась.

Алексей, школьник:

- Конечно, заботится. Например, возле нашей школы недавно сделали хорошее футбольное поле, и все очень довольны.

Евгений, студент:

- Только видимость заботы создается. Да, детские площадки появились, но и все на этом успокоились. А сколько сегодня стоит обучение в вузе? И еще может быть так, что получишь диплом, но останешься без работы. А если говорить о совсем маленьких детях, то тут ситуация еще сложнее: пособие на ребенка матерям платят мизерное, одно название. Так что государству нет никакого дела до детей.

Елена, бухгалтер:

- Сами подумайте, сколько раньше было детских оздоровительных лагерей, где дети отдыхали по профсоюзным путевкам. А сейчас где они? Лагерь "Океан"? Так туда путевка стоит 18 тысяч рублей. Нам такие цены не по карману. Очень дорогая одежда: сегодня гардероб для 12-14- летнего подростка по ценам уже не уступает одежде для взрослого. Чтобы собрать ребенка в школу, уходит вся зарплата, а пособия на детей копеечные.

Светлана, домохозяйка:

- Ежемесячное пособие 90 рублей. Что можно на них купить? Это же просто смешно. Устроить ребенка в садик стало очень проблематично, вот мы уже третий год стоим на очереди и все не можем добиться места. А еще хотят рождаемость в стране повысить...

Татьяна Васильевна, пенсионерка:

- О какой заботе вы говорите! В наше время для детей делалось гораздо больше. Обучение, лечение все было бесплатно, а сейчас это бешеных денег стоит. С детским садом проблем никаких не было, хочешь - води, хочешь - не води, а сейчас очереди огромные. А еще цены на все товары для детей запредельные. Государство совсем забыло о детях.