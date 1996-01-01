Три сестры

У Ольги СИДОРЕНКО, домохозяйки из Кавалерово, трое своих детей и трое приемных. Кроме того, она воспитывает двоих внучек. Для Ольги и ее мужа Андрея, с которым, кстати, у них нет совместных детей, появление в доме трех маленьких сестер из Горнореченского детдома стало новой страницей семейной жизни.

Старшие два сына Ольги уже взрослые: 32-летний Олег окончил Находкинскую мореходку, плавает, у него уже своя семья. 24-летний Михаил служит в армии. Младший Саша пока живет с мамой, но осенью поедет учиться во Владивостокское училище олимпийского резерва. Саша - мамина гордость, он - штангист, скоро отправится в составе приморской сборной на чемпионат России... Дочь Елена погибла несколько лет назад в 25 лет. Бабушка оформила опекунство над внуками - Кристиной и Юрой и забрала их к себе.

Поворот судьбы

Ольга работала дояркой и жила с детьми в с. Зеркальное Кавалеровского района. Чтобы выжить, держала огород, хозяйство: коров, свиней, кур, гусей. Три года назад она продала живность и дом, купила четырехкомнатную квартиру в Кавалерово. Женщина поднимала детей и внуков практически одна: двух первых мужей прогнала сама, оказались плохой опорой семьи. Довелось ей быть и сортировщицей на почтамте, и оператором-заправщиком на АЗС, и дояркой, и поваром. С виду - маленькая и беззащитная, она всегда была опорой для своей большой семьи.

Перебравшись в Кавалерово, Ольга устроилась поваром на лесоучасток в Тернейском районе. К тому времени старшие сыновья выросли и разъехались, на руках у нее остались двое внуков и сын Саша. Уже и не думала о себе и устройстве личной жизни, когда познакомилась с Андреем. Он был гораздо моложе, не имел опыта семейной жизни, но не испугался ни разницы в возрасте, ни Ольгиного "приданого". Как-то она оставила Андрея одного дома на 20 дней с детьми: думала, что не выдержит... А муж оказался на редкость хозяйственным и заботливым. Раньше Ольга и мечтать не могла, что в столь зрелом возрасте встретит своего принца. Андрей и сегодня, после трех лет совместной жизни, дарит любимой розы, а находясь на вахте - он работает вальщиком леса, - шлет нежные sms.

Ира, Настя и Алина

Решение о том, чтобы взять на воспитание приемных детей - трех сестричек из детдома - принимали всей семьей. Когда Ольга забрала их домой, Андрей был на вахте. Она усомнилась: вдруг испугается трудностей и уйдет?.. Не ушел. Более того, как по секрету рассказала Ольга, уже имея шестерых детей, они мечтают взять в уссурийском Доме малютки мальчика возрастом до года, "чтобы реденок не помнил своего детдомовского прошлого..."

"Почему мы решились на это?- переспрашивает Ольга и, подумав, отвечает: - Каждый в этой жизни должен оставить след, сделать что-то хорошее. Мне самой с братом в детстве пришлось провести два года в детдоме после смерти мамы. Помню, особенно мне не нравилось ходить строем и вставать по команде "Подъем!"

Как-то с внучкой Кристиной они увидели по телевизору передачу про детей из детского дома, тогда-то и родилась мысль взять в семью маленькую девочку. Поехали с мужем на смотрины. "Никто сразу не приглянулся, - вспоминает Ольга. - И вдруг к нам подошла двухлетняя Ирочка - и сразу ко мне попросилась на руки. Я и растаяла. Потом выяснилось, что у Ирочки есть старшие сестры - Настя и Алина. Мы и взяли всех троих. Сначала забирали на выходные, потом приезжали проведывать, привозили сладости. А с 1 декабря прошлого года оформили в органах опеки договор сроком на год о передаче детей на воспитание в приемную семью".

От государства теперь Ольга получает как приемный родитель зарплату в 5000 руб. плюс пособие на каждого приемного ребенка - 4000 руб. Кроме того, есть 1400 руб. социальной пенсии по утере кормильца на сына Сашу, опекунские пособия и пенсия внуков. Самой Ольге с появлением в семье приемных детей работу пришлось оставить. Муж Андрей зарабатывает 18- 20 тысяч. Вот такой семейный бюджет. Хватает ли на всех? Ольга не жалуется.

Досье В 2006 г. в Приморском крае обрели семьи 1500 сирот. Из них 76 усыновлены, 66 приняты в приемные семьи, остальные переданы под опеку. Около 900 детдомовцев провели летние каникулы в патронатных семьях. Для желающих взять ребенка в семью создан региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

"Трудности перевода"

В доме Ольги Сидоренко чисто и уютно. Есть и компьютер, и телевизоры, и DVD-приставка...Ну, а о том, что в этом доме живет большая семья, красноречиво говорят огромные кастрюли на кухне и гора пирожков в тазике.

Ольга не делит детей на своих и чужих. Хотя, конечно, появление сразу трех приемных девочек в семье вызвало определенные "трудности перевода". Сколько терпения потребовалось, чтобы отучить сестер от привычки рвать постельное белье, ломать цветы, разбрасывать игрушки и одежду. Каждый из старших детей старается чему-то научить девочек. На улице они уже не шарахаются от машин, сами застилают постель и наводят порядок в комнате. Ира и Алина знают многие буквы алфавита, рисуют, пересказывают сказки. А вот медлительная Настя пока ни к чему интереса не проявляет. Но Ольга не переживает: не у всех сразу способности проявляются. "Как цветы, дети раскрываются постепенно, - говорит она. - Главное, чтобы они чувствовали заботу и внимание и знали - теперь у них есть семья".