Япония готова вложиться в строительство перехода на Сахалин

Япония готова инвестировать в строительство железнодорожного перехода с острова Хоккайдо на остров Сахалин порядка 300 млрд руб. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление начальника департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО "Российские железные дороги" Владимир КЛИМЕНКО.

Вместе с тем Россия должна создать предпосылки для строительства такого перехода, соединив Сахалин с материком мостом или тоннелем, отметил он. В. Клименко добавил, что РЖД совместно с администрацией Сахалина готовит заявку на получение средств из инвестиционного фонда РФ на софинансирование проекта соединения острова с материком.