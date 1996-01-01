Полный АТЭС

Жители Владивостока - отчаянные скептики. Трудно, согласитесь, не быть таковым в городе, прослывшем всероссийской страшилкой, в которой - проблемы со всем и вся: законодательная власть избирается с 14-й (или какой там?) попытки, а главы власти исполнительной заканчивают в лучшем случае, сидя в одних носках, у захлопнувшихся за ним дверей "серого дома".

Тем не менее владивостокцы с радостью восприняли идею проведения в приморской столице форума стран, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Еще бы, ведь озвучил ее не кто-нибудь, а сам президент! Теперь вот подумывают, а не зря ли купились на посулы, ведь обещанные сроки начала строительства первых объектов будущего рая миновали, а мост и ныне там.

Что имеем на сегодняшний день? 15 мая - срок, которым было определено начало строительства моста через Золотой Рог, о котором мечтали владивостокцы со времен основания города. Но ни бульдозеров, ни хотя бы геодезистов с нивелирами владивостокцы пока не видели. Позже появилось сообщение, что к 15 июня будет утвержден только проект моста. Потом будут по конкурсу искать подрядчиков. И так далее.

Ситуацию мы попросили прокомментировать нашего "дежурного критика" в этой сфере, известного в прошлом на Дальнем Востоке инженера-мостостроителя Олега КОБЗАРЯ.

- Итак, строительство моста через Золотой Рог в назначенный срок не началось. Сбываются ваши мрачные прогнозы о том, что эти планы зайдут в тупик, или это просто техническая накладка?

- Боюсь все-таки первое. О мосте бодро сегодня говорят лишь политики (см. также стр. 6) или близкие к ним демагоги из среды строителей, которых больше интересуют деньги, выделенные на реализацию проекта, чем реальные факты.

- И о чем же говорят факты?

- Все-таки стоит задуматься, почему мост через Золотой Рог не построили ни царские власти, которые за семь лет возвели гигант Транссиб, ни советские власти, которые не жалели денег и на более масштабные проекты...

- И почему? Уж не проклятие ли это какое?

- Думаю, нет. Я для себя вывел такую, с позволения сказать, теорию. Центральные власти подходят к Владивостоку либо как к форпосту, соответственно, все усилия бросая на наращивание его военной мощи и не думая об удобстве жизни здесь, либо как к "городу нашенскому", когда из города выжимали все соки, также особо не заботясь о его развитии. Получается, что мост не попадает ни под один из этих подходов развития Владивостока. Когда же в редкие моменты задумывались о реальном развитии города, основанном на экономическом расчете, выяснялось, что подобный мост для такого небольшого города - роскошь. Боюсь, что федеральные власти еще крепко подумают, строить ли мост вообще. И задержка с началом строительства - плохой знак. Строительство перехода на Русский избежать нельзя, так как без него трудно представить масштабное строительство объектов к форуму АТЭС на острове, а вот мост через Золотой Рог может пасть жертвой экономии денег, времени и всего остального.

Калифорнийский "Голден Гейт" обслуживает густонаселенный район и спрямляет путь в 200 километров. Мост через пролив Босфор в Турции, по сути, соединяет два континента. Японцы соединяют мостами перенаселенные острова. А что у нас? Ну, затратят из бюджета миллиарды рублей ради того, чтобы несколько десятков тысяч человек ездили из одного района города в другой... Это, конечно, выглядит благой целью, но в мире на такую благотворительность еще никто не решался. Наслышан, что проект моста при прежнем мэре предлагали сделать японцам, но они, по моим сведениям, сочли его неразумным. И уже после таких отказов возникла идея с канатной дорогой, которая также умерла в зародыше...

Считаю, что нужно просто ответственно взяться за генплан и пересматривать традиционные транспортные схемы. У нас давно разработано много проектов по параллельным дорогам, новым развязкам. Еще раз нужно взвесить потенциал морских сообщений. Впрочем, уверяю вас, мост через Золотой Рог сегодня задумывается не из благородных целей.

- Так что, по-вашему, стоит за этим?

- Я думаю, что обольщаться здесь не стоит. Новые планы со строительством моста через Золотой Рог - это, скорее, вариация схемы "город нашенский". Россия заинтересована в развитии своей геостратегической роли в регионе, а тут форум АТЭС подвернулся. Вот под этот форум, если он вообще у нас пройдет, всё и задумывается, а собственно городу в этих планах отводится роль, если хотите, обслуги или фона. Все будет направлено на реализацию идеи форума, а не развития города.

- А одно не может истекать из другого?

- Если подходить с умом, то может. Но уже сейчас ясно, что власти склоняются к выбору другого пути. Понятно, что времени в обрез, но зарывать в землю миллиарды было бы большой глупостью.

Никто почему-то не говорит о затратах при эксплуатации моста. Все уже забыли о наших зимах с мокрым снегом, ветром и прочими прелестями. Как мостостроитель, уверяю вас, что подобный мост после каждого снегопада будут закрывать, и надолго.

- Тогда для чего все-таки задумали этот мост?

- Он станет всего лишь связующим звеном федеральной трассы, ведущей от аэропорта и моста через залив Босфор Восточный на остров Русский. Я делал запрос в департамент дорожного хозяйства краевой администрации, и в ответе мне четко написали, что мост через Золотой Рог - это часть гостевого маршрута. Не более того.

- Но он же никуда не денется после отъезда гостей?

- Да, но эта громадина, ради которой придется сносить полгорода, проектируется именно как транзитный мост с последующим выходом на мост на Русский, а не как связующее звено двух районов города. Судя по предварительным планам, на него будет весьма непросто заехать со стороны. Боюсь, что, даже если его построят, будет выгоднее пользоваться традиционными маршрутами. Я уже молчу, какие дорожные проблемы вызовет эта головная боль, когда ее попытаются встроить в существующую дорожную сеть. Она у нас и так неладно скроена, чтобы выдерживать такие нагрузки. Само собой, не забывайте, что два моста придется строить одновременно, и на несколько лет движение в городе превратится в ад.

- Что же тогда, может быть, ну его, этот АТЭС? Будем прозябать, провожая потихоньку нашу молодежь в столицу...

- Владивосток достоин лучшей доли. И форум АТЭС для него может стать звездным часом. Просто нужно всё поставить с головы на ноги. Скажите, зачем перегружать и без того задыхающуюся от нагрузок федеральную трассу, идущую по проспекту Столетия. Сколько раз твердили о параллельной дороге вдоль Амурского залива. Эту территорию сегодня активно обживают коммерсанты, так что скоро может быть и поздно. Никто не против соединения Владивостока и острова Русский. Но почему именно мост? Трассу, идущую вдоль Амурского залива, можно вывести к Токаревской кошке, а там вырыть туннель. Это гораздо проще и дешевле моста, да и специалисты такие в стране есть, в отличие от спецов по морским мостам...

А всякие океанариумы и игорные зоны? Только близ Владивостока в странах АТР расположено до 15 океанариумов. Кого вы хотите удивить этим? Игорная зона с островным лесным массивом также плохо вяжется. Одних рулеток явно мало. Чем вы собираетесь еще развлекать гостей? На роль приморского курорта остров никак не тянет. Мало того, что здесь все нужно строить с нуля - начиная от жилых домов, водопровода, канализации и заканчивая дорогами и причалами, но то, что у нас солнечные дни летом часто по пальцам можно пересчитать, - факт. А уж с тем, что на продуваемый всеми ветрами Русский не ездят туристы зимой, думаю, и спорить нечего.

- Как вы думаете, еще не поздно говорить обо всех этих альтернативах?

- Если не ставить целью только пускать пыль в глаза, то время еще есть. Если же реальное развитие региона ставится на второе место, то - извините.