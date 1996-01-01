"Гипрогор" определит, как развиваться Южному Приморью

Минэкономразвития России определило победителя открытого конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме "Разработка Концепции комплексного развития и управления прибрежной зоной Южного Приморья и г. Владивостока".

Им стало ФГУП "Российский государственный институт градостроительства и инвестиционного развития (РГИГИР) "Гипрогор" (г. Москва). Сумма контракта невелика - 53,5 млн руб. Всего в конкурсе на разработку концепции развития Южного Приморья принимали участие 5 организаций: ФГУП РГИГИР "Гипрогор", ЗАО "Международный центр развития регионов", фонд "Центр стратегических разработок "Северо-Запад", ООО "Институт строительных проектов". Приморье представлял Дальневосточный государственный технический университет, проект которого комиссия признала самым слабым.