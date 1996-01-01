Новый аттестат для выпускника - 2007

- Правда ли, что российские школьники в этом году получат аттестаты, защищенные от подделки?

- Завтра по всей стране для одиннадцатиклассников прозвенит последний звонок. И выпускники 2007 года станут обладателями аттестатов нового образца. Это решение - часть национального проекта "Образование". С инициативой обновления государственных документов выступил департамент госполитики в сфере образования Минобрнауки.

Аттестаты будут снабжены дополнительными элементами защиты от подделки, среди которых специальные волокна, водяные знаки, индивидуальные номера, содержащие код региона. Изменится и внешний вид аттестата - на бланке появятся темно-кофейный, вишневый, зеленый и синий цвета, а также государственная символика - герб, изображенный на ленте, стилизованной под российский флаг.