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Спасем детей от СПИДа
В минувшее воскресенье во всем мире отмечался День памяти умерших от СПИДа. Накануне грустной даты наш корреспондент встретился с главным врачом краевого клинического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Светланой СОТНИЧЕНКО.
ДосьеПо мнению врачей, программа поддержки ВИЧ-инфицированных будет продлена до 2009 года. Кроме того, в марте 2007-го в Приморье принята краевая целевая программа "Анти ВИЧ/СПИД", предусматривающая финансирование на 2007- 2008 гг. в объеме 20 млн руб. Деньги также будут распределены на лечение. Кроме того, часть краевых средств пойдет на приобретение нового диагностического оборудования, финансирование профилактических программ, обеспечение безопасности донорской крови.
Диагноз за пять минут
- Последние три года нас, врачей краевого клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом, особенно беспокоит тот факт, что за помощью обращаются вполне благополучные женщины, находящиеся на ранних стадиях беременности и при этом инфицированные ВИЧ. Наша задача - предотвратить передачу заболевания ребенку", - говорит Светлана СОТНИЧЕНКО.
- Что медицина может предложить этим женщинам и как дорого обойдется лечение?
- За лечение такие больные не платят. Во всем мире - это прерогатива государства. В 2006 г. финансирование приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в Приморском крае составило 52 млн руб., из них на 31 млн руб. получены антиретровирусные препараты, в том числе и для перинатальной профилактики. Мы также получили экспресс-тесты, позволяющие тестировать ВИЧ- инфекцию в течение 5 минут. К сожалению, значительная часть женщин поступает на роды необследованными. Применение экспресс-тестов позволяет вовремя назначить лечение и женщине, и новорожденному.
Если инфицированной матери не проводить перинатальную профилактику, то риск передачи ВИЧ- инфекции ребенку составляет около 40%, после своевременной профилактики риск снижается до 1%. Лечение включает себя прием таблеток и внутривенное введение препаратов. Пожалуй, в этом аспекте медики сейчас могут сотворить чудо: вовремя взять женщину на учет, вовремя провести перинатальную профилактику и получить здорового ребенка.
- В Приморье 30% заболевших заразились половым путем. И эти цифры продолжают расти. Как вы считаете, с чем это связано?
- 30% - не самый высокий показатель на территории РФ, в некоторых регионах, например на Сахалине, фиксируют до 50-60%. В Приморье исторически преобладает внутривенное заражение, поскольку наш край стоит на пути наркотрафика. Так что именно наркоманы распространяют заболевание через своих половых партнеров. В группу риска попадают молодые женщины, и зачастую о своем статусе ВИЧ-инфицированных они узнают только на приеме у гинеколога на ранних сроках беременности.
Психолог для пациента и его семьи
- Сообщают ли женщины своим родственникам о страшном диагнозе? Удалось ли переломить общественное мнение в отношении ВИЧ-инфицированных?
- Каждый ведет себя очень индивидуально в такой сложной ситуации. Сначала человек замыкается и уходит в себя, потом, приняв решение, начинает действовать. С такими женщинами начинает работать психотерапевт - помогает адаптироваться к ситуации. Причем психологи работают не только с пациентами, но и с членами их семей.
ДосьеСреди детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, много отказников, сегодня их 80, причем не все из них заражены. На базе детской больницы №3 создано отделение для таких детей. Там они живут и наблюдаются до 3-х лет, потом их оформляют в обычные детдома. Перед тем как ребенок туда поступает, специалисты краевого центра профилактики ВИЧ работают с медперсоналом. Дети наблюдаются педиатром центра и получают необходимое лечение.
- В Приморском крае создана сеть из 97 врачей, занимающихся диспансеризацией и лечением ВИЧ-инфицированных. Их задача - вовремя начать лечение или оказать психологическую поддержку?
- И то, и другое. Но своей главной задачей я считаю создание психосоциальной реабилитации больных. Эти люди нуждаются не только в психологической, но и в социальной помощи - трудоустройстве или поступлении на учебу. Я недавно вернулась из Вашингтона и поняла, что нам в плане медицинской помощи стыдиться нечего. Но вопрос по социально- психологической адаптации остается открытым. В США с ВИЧ-инфицированным работает команда специалистов - врач-инфекционист, специалист по приверженности (врач, помогающий выработать привычку принимать лекарства на протяжении всей жизни), специалист по социальной работе, психолог и кто-либо из общественной организации. Серьезные программы существуют для поддержки ВИЧ-инфицированных женщин. Интересно, что их возглавляют зачастую такие же товарищи по несчастью, справившиеся со своей проблемой. Меня искренне поразило знакомство с одной из таких женщин. Узнав о своем диагнозе, она сообщила об этом мужу, и он ушел, оставив двоих детей. Эффективных лекарств на тот момент не было, общество боялось ВИЧ-инфицированных как чумы. Пройдя все круги ада, она сейчас возглавляет одну из самых авторитетных международных общественных организаций помощи ВИЧ-инфицированным женщинам. Выглядит великолепно, а недавно даже сделала операцию по липосакции!
4 июня в Приморье приедут американские врачи, которые должны поделиться своим опытом командного подхода к лечению ВИЧ-инфицированных и их психосоциальной реабилитации с приморскими врачами.
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