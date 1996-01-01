"Мадемуазель" выбрала Владивосток

Пятеро владивостокских моделей в возрасте от 16 до 21 года: Катерина ГАЙДУКОВА, Алиса СЕМЧЕНКО, Ирина ГРЕТЧЕНКО, Ульяна ИГНАТОВА и Катерина ФАДЕЕВА отправляются в конце мая в Париж для работы по контракту с французским модельным агентством "Мадемуазель". Все девушки числятся в штате Владивостокской Ассоциации модельных агентств Maxi-m и Red Star.

Почти у всех девушек, несмотря на юный возраст, за плечами солидный опыт работы на подиумах и участие в различных конкурсах красоты. Так, 17-летняя Катерина Гайдукова в марте это года была удостоена титула "Лучшая фото-модель Дальнего Востока", а 11 мая завоевала звание "Мисс Приморье-2007".

По словам председателя Ассоциации модельных агентств Светланы ОКСЮЗЬЯН, контракт с девушками заключен на три месяца. Если работа окажется успешной, контракт будет продлен до конца года. Владивостокским моделям предстоит участвовать в подиумных фэшн-показах, сниматься для рекламы в журналах и на ТВ.