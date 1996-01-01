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Родителям выдадут компенсации на детей
32 млн руб. из федерального бюджета направлено в города и села Приморья на выплаты компенсаций части родительской платы в детских садах. Всего в 2007 г. на эти цели для края предусмотрено 127,7 млн руб.
Напомним, решение о компенсации затрат на дошкольное образование принято Правительством РФ в декабре 2006 г. В феврале губернатор края подписал постановление о порядке выплаты компенсаций части родительской платы в детских садах. Механизм разработан в соответствии с федеральным законодательством. За первого ребенка родителям компенсируют 20% от оплаченной ими суммы. За второго ребенка компенсация составит 50%, а за третьего и последующих детей - 70% части родительской платы. По выбору родителей компенсацию направят на лицевой счет или домашний адрес почтовым переводом.
Как сообщили в департаменте образования и науки администрации края, сегодня в Приморском крае 516 дошкольных учреждений. В 88 общеобразовательных школах открыты группы дошкольного воспитания. В семьях приморцев воспитываются 63 500 дошкольников. Средства на субсидии предоставляет федеральный бюджет. В свою очередь, краевая администрация перечисляет эти средства в виде субвенций муниципалитетам.
Что касается компенсаций для родителей, чьи дети посещают частные детские сады, то, как разъяснили "ЗР" в департаменте образования и науки, отдельный режим компенсаций можно разработать, если сами руководители негосударственных дошкольных образовательных учреждений обратятся с таким заявлением.
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