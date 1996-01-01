Во Владивостоке проходит первый Фестиваль авторской кухни

21 мая в краевом центре открылся первый Фестиваль авторской кухни. Вместо красной ленточки организаторы цикла проектов "Все рестораны" - Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров и РА "Анонс" - разрезали самый настоящий арбуз как символ сочной, вкусной и яркой ресторанной культуры.

Событие одновременно прошло в двух крупных ТЦ - "Игнат" и Clever House. Информационным партнером проекта выступает Издательская компания "Золотой Рог".

Именно с презентации справочника-путеводителя "Все рестораны Дальнего Востока" и одноименной фотовыставки впервые в регионе во Владивостоке стартовал Фестиваль авторской кухни. В числе участников этого события рестораны: "Комитет", "Палау Фиш", "Порто Франко", "Хваро", "Ле руж", "Майна Вира", "Пузата Хата", "Сказки Востока" и "Станиславский". С 25 мая по 30 июня жители и гости Владивостока смогут отведать в этих заведениях лучшие блюда, собранные в специальном дегустационном сэте.

В рамках фестиваля 25-26 мая состоится гала-фуршет - презентация меню первого во Владивостоке рыбного ресторана "Палау Фиш".

Для удобства всех желающих посетить Фестиваль авторской кухни работает бесплатная информационная служба - 707-505, а также сайты: www.anonscom.ru, www.dv.resto.ru