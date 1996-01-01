Переименуем Японское море?

Международная гидрографическая организация предлагает Токио и Сеулу убрать с карты мира название Японское море. Море предлагают называть Восточным или Восточно-Японским. Спор между двумя державами многолетний - на корейских географических картах XIX века море называется Корейским, а Японским оно стало в 27 -28 гг. XX века. После Первой Мировой, как утверждают обе Кореи, солидарные в вопросе переименования, Япония просто воспользовалась благоприятной для себя политической ситуацией.

"ЗР" опросил жителей Владивостока, как они относятся к перспективе переименования Японского моря.

Юрий ЗОНОВ, директор Института окружающей среды ДВГУ:

- На этот шаг Международная гидрографическая организация и Международный комитет по географическим названиям намерены пойти, чтобы снизить накал многолетнего спора между Южной Кореей и Японией. У Республики Корея есть территориальные претензии к Японии, к тому же корейцы не могут забыть историю оккупации страны в начале XX века. Пытаются взять исторический реванш. В истории есть прецеденты переименований. Например, до 1935 г. Чукотское море считалось частью Восточно-Сибирского, затем его выделили в отдельный водный бассейн. Переименование же Японского моря, на мой взгляд, носит политический характер. Думаю, здесь нужно быть очень осторожными. Но можно учесть мнение корейского народа и на географических картах писать: "Японское (Восточно-Японское) море".

Сергей ГАНЗЕЙ, заместитель директора Тихоокеанского института географии:

- Вопрос этот сложный, и он активно обсуждается Международным гидрографическим обществом в течение 13 лет. Первые пять лет Япония была категорически против, но вот в прошлом году я не без интереса ознакомился с научными публикациями японцев на тему "Как давно Японское море стало Японским". Согласно приведенным ими историческим источникам и географическим картам за последние 2-3 века, название "Японское" присутствует на картах давно и имеет право на жизнь. В свою очередь, Республика Корея провела собственные исследования - и сделала противоположные выводы. На корейских картах XVIII века море значится как Корейское. Что касается позиции России, то на русских географических картах Японское море появилось после кругосветок Лаперуза и Крузенштерна. Я отношусь к проблеме переименования спокойно - при самом благоприятном стечении обстоятельств решение вопроса растянется на 20-30 лет.

Анна БОНДАРЬ, завуч профессионального педагогического колледжа:

- Для педагогов переименование - это прежде всего дополнительная работа с бумагами. Век у нас такой - все переименовывают, мы не успеваем переиздавать учебники. Вы только представьте - сколько учебников, карт, пособий придется напечатано заново?! Не говоря уже о том, что детям все это придется заучивать.

Игорь АГАФОНОВ, советник представительства МИД во Владивостоке:

- Я не занимался специально этим вопросом, однако мне известно, что на всех корейских картах (республика Корея и КНДР) фигурируют Западное и Восточное моря. Восточным морем они называют Японское. Поскольку вопрос давно поднимается, я рассматриваю его как способ мягко заявить о себе на международной арене. Корейцы даже оплачивали исследования на эту тему американским университетам, чтобы таким образом заручиться научно-общественной поддержкой на международных симпозиумах.

Андрей СИДОРОВ, начальник управления внешних связей и туризма администрации Владивостока:

- Конечно, это вопрос политический. Республика Корея и КНДР хотят доказать свое приоритетное право в раздаче географических названий, поскольку они первыми освоили мореплавание в этих широтах. Но ради поддержания добрососедских отношений в АТР переименовывать Японское море не следует, поскольку после этого пойдет целая череда переименований. В России мы застали такое время в 90-х гг. прошлого века, когда Ашхабад стал Ашгабадом, а Таллин - Таллинном.

Андрей ХАЛКАЧАН, представитель Союза малых народностей России:

- Полагаю, что это абсолютно не продуманное переименование, которое кроме сумбура ничего породить не может. Глупо обижаться на то, что море называется Японским, видя в этом японский колонизаторский контекст.

В России, например, наравне с исконно русскими уживаются названия городов с немецкими суффиксами, Петербург, Екатеринбург Русские оказываются наиболее терпимыми даже к народам, от которых испытывали жесточайшую агрессию не единожды. Надеюсь, что Россия на международном уровне выступит против такого шага.

Константин РАДЧУК, исполняющий обязанности директора Центра научно-технической информации Минпромэнерго России:

- Я вообще предлагаю его назвать Русско-Восточным. Если все же выбирать из двух названий - Восточное или Восточно-Японское, то, наверное, первый вариант будет более справедливым, так как это море не может принадлежать какой-то одной стране.