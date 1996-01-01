Буккроссинг - новое увлечение продвинутой молодежи

Корнями буккроссинг уходит далеко в прошлое: "начиналось" все с того, что книги были рукописными и стоили безумно дорого, не каждый человек мог себе позволить приобрести книгу. Пять-шесть книг - это в иные времена считалось роскошной, богатой в буквальном смысле этого слова библиотекой. И тогда книги точно на скамейке не забывали, особенно если учесть, что в Средние века книги были лишь священные.

И сама идея буккроссинга появилась на той стадии, когда в западной цивилизации книга перестала быть священной, это раз, и перестала быть дорогой роскошью - это два.

Со временем это позволило не только свободно покупать понравившуюся книгу, но и безвозмездно отдавать ее по собственному усмотрению куда заблагорассудится. Хотя и по сей день в Западной Европе, откуда к нам идет традиция буккроссинга, книги стоят дорого. И именно поэтому их и передают друг другу чаще, чем у нас, из экономии. Дарить читаные книги - это для жителей Западной Европы естественно, это иная культура, иное отношение к книгам.

А вот для нашей интеллигенции, помнящей времена дефицита, самиздата и так далее, такое отношение к книге кажется диким. А потому и новая субкультура - буккроссинг - еще не слишком развита в нашей стране. Так что самое время рассказать о новом модном течении для любителей книг.

Буккроссинг ("книговорот") - это неформальный книжный клуб, стирающий границы пространства и времени. Это движение, меняющее отношение людей к чтению и книгам. Освободить книги от бесполезного простаивания на полках и превратить весь мир в "огромную библиотеку" - примерно так можно сформулировать идею проекта.

Смысл буккроссинга состоит из простейшего действия, основанного на принципе "прочитал - отдай другому". Люди оставляют книги, чтобы другие могли их найти. Оставляют везде - в парках, кафе, институтах, магазинах и специальных безопасных местах. А находят книги и буккроссеры, и ни о чем не подозревающие люди. Для того чтобы можно было проследить путь книги, созданы сайты в Интернете. Вся информация о путешествии книги и общение тех, кто ее находил, собирается в журнал книги. А чтобы не путать книги, каждой участнице присваивается уникальный номер. При нахождении достаточно ввести этот номер в соответствующую форму - и перед вами вся история книжной жизни.

Для того чтобы участники движения могли поделиться с другими людьми чем-то интересным, "отпустив" книги в свободное путешествие по миру, существует ряд безопасных мест, в некоторых кафе, к примеру, создаются специальные полки, на которых вы можете оставлять книги с уверенностью, что они не попадут в руки к дворнику. Там же на буккроссерских полках часто можно найти чужие свободные книги. Принять участие в движении может любой желающий.

Сейчас в системе распространения книг зарегистрировано около 400 тысяч участников по всему миру. Благодаря буккроссингу создается всемирная библиотека свободных книг, которая на сегодняшний день состоит более чем из миллиона книг. Чтобы книга стала частью этой всемирной библиотеки, нужно зарегистрировать ее на сайте www.bookcrossing.ru (такая процедура не обязательна, но желательна), книге дается специальный номер и выдается ссылка на страничку с наклейками. На обложке клеится наклейка, что она не простая, она не потеряна, что подробности внутри. На первом форзаце дается описание проекта. Там же указывается номер книги и кем она оставлена.

Наиболее востребованные те книги, которые выпускают маленькими тиражами и их не пиарят в прессе. Буккроссеры точно знают, какие книги не будут распространять ни под каким предлогом. Не любят "Духless" Сергея МИНАЕВА, МАРИНИНУ, ДОНЦОВУ... Почему? Отвечают, в среднем за всю жизнь человек может прочитать не более двух тысяч книг. Так стоит ли тратить время?

Как вы знаете, хорошие мысли, вычитанные в хороших книгах, накладывают свой отпечаток не только на интеллект, но и на внешность. Буккроссеры - люди модные, продвинутые, симпатичные внешне, одеваются стильно. Узнать их легко: стильная внешность, подчеркнуто правильная речь и закрытая книга в руке.

Что касается дальневосточников, то прежде чем спрашивать, каково отношение молодежи к такому движению, приходилось для начала объяснять, что именно оно собой представляет и какова его идея. Как оказалось, около 40% опрошенных "где-то слышали о таком", но понятия не имели, как это называется".

Опрос в тему

Татьяна, студентка: "У такого движения есть один большой минус - никогда не знаешь, к кому попадет твоя любимая книга. У меня книги уходят иногда, к друзьям, и там оседают. И мне было бы жалко, конечно, если бы мои книги ушли к не очень хорошим людям... Поэтому у меня двойственное отношение к буккроссингу".

Мария: "Думаю, в нашей стране это не будет иметь успеха, в частности из-за менталитета "великого русского народа". Народ наш стремится забрать даже самую ненужную вещь себе любимому, ибо халява -удивительная вещь: ее любят все и вся! Так что шанс попутешествовать по стране у книги ничтожно мал!".

Анна МУРАДОВА: "У меня отношение к книгам повышенно-ревностное. Может быть, даже чересчур. Я могу подарить книгу, но, если ее не читают, я ее забираю назад. Вот такая странность. Мне могут говорить, что дареное не забирают, но я почему-то забываю, что это был подарок... Книги на руки не даю - после того как одна девочка не вернула мне крутое юбилейное издание Комфорта... А насчет того, чтобы оставлять книги... Думаю, наоборот, пора разрабатывать датчики на книги: потерял книгу, или стащил кто - у тебя на базе кнопочка загорелась и местоположение книги видно. В общем, если коротко - то фигушки".

Вера, студентка: "Буккроссинг я считаю довольно интересным занятием, так как оно помогает молодежи развиваться и знакомиться. Я бы с удовольствием поучаствовала в данном движении. Хотелось бы найти "единомышленников". Люблю читать книги, которые заставляют задуматься о человеческих поступках, а такие знания можно почерпнуть из классики, которую порой бывает не так-то просто найти".