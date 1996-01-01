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Рост экономики не привел к повышению благосостояния населения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несмотря на положительную динамику развития экономики РФ, существенных сдвигов в повышении благосостояния населения не произошло, отмечает Счетная палата РФ в сообщении по отчету Министерства финансов РФ об исполнении федерального бюджета за 2006 г.

Данные Счетной палаты, пишут "ФК-Новости", несколько расходятся с информацией, озвученной министром экономического развития и торговли Германом ГРЕФОМ. Ранее глава МЭРТ сообщал, что в целом в 2006 г. наблюдался уверенный рост благосостояния граждан.

По данным Г. Грефа, реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 10,2%, а заработная плата в среднем - на 13,4%. Кроме того, рост оборота розничной торговли составил 13%, объема платных услуг -7,9%.

Между тем Г. Греф указывал на другую проблему, стоящую сегодня перед правительством. На одном из мартовских заседаний кабинета министров глава МЭРТ признал, что разница в доходах между высокодоходными и низкодоходными категориями граждан в 2006 г. увеличилась с 14,9 до 15,3 раза.

"Это очень высокий показатель", - вынужден был признать министр. При этом он подчеркнул, что продолжается и увеличение разрыва в оплате труда работников бюджетной сферы и граждан, занятых в реальном секторе экономики.

Возвращаясь к оценке бюджетных показателей, проведенной Счетной палатой, отметим, что в минувшем году не исполнены в полном объеме законодательно установленные бюджетные назначения по ряду налоговых и неналоговых доходов. Отмечается рост остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета. Не выполнены в полном объеме расходы федерального бюджета по 10 из 11 разделов функциональной классификации расходов.

В рамках реализации приоритетных национальных проектов не освоено свыше 29 млрд руб. Введено в эксплуатацию 462 стройки и объекта из 1234, предусмотренных к вводу в 2006г., или 37,4%. Также СП отмечает, что в 2006 г. не произошло существенных сдвигов в сокращении различий в социально-экономическом развитии регионов.

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