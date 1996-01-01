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Первоапрельская шутка по имени Даша
Моей старшей дочери - Даше - в этом году исполняется 15 лет. Она у меня "первоапрельская шутка" - день рождения 31 декабря, то есть, если отнять "народные" (не медицинские) 9 месяцев, как раз получится 1 апреля. Ну вы понимаете...
Первоапрельский розыгрыш пятнадцатилетней давности нежданно-негаданно всплыл, когда пришло время Даше получать паспорт. Дело в том, что Дашин папа 12 лет назад уехал на Украину и, наверное, этим можно было и закончить. Но добавилась еще одна проблемка - 15 лет назад хабаровская паспортистка не прописала вовремя меня, то есть маму Даши. Так 15 лет назад я стала лицом без гражданства, хотя обмен паспорта советского на российский прошел без сучка и задоринки...
Вот и спрашивается - как можно жить без постоянного ощущения "первоапрельщины" в стране, которая готова заплатить (будут ли это реальные, а не виртуальные деньги - это другой вопрос) чуть более 10 тыс. долларов США за новые 9 месяцев беременности, за три года обихаживания новорожденного россиянина, но не готова без многомесячных собираний доказательств признать своим уже выращенного гражданина.
Ну, да ладно, не будем слишком уж пессимистичны. Всё будет хорошо! А вообще живем мы дружно и весело - я (мама), Даша и младшенькая (7 лет) Саша, не обращая слишком пристального внимания на попытки государства сделать себя нелюбимым. Живем в своем доме, со своим огородиком и садиком. Спорим, какую телепрограмму или фильм будем смотреть. Все любим читать...
А познакомилась я с вашим изданием на работе, в редакции местной районной газеты "Синегорье".
С днем рождения!
Элла БОНДАРЕНКО, с. Лазо, Лазовский район, Приморский край.
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