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Борис Лопатин: Сам себе завидую...
Для многих он - культовая фигура, кумир и пример для подражания. Борис ЛОПАТИН, один из создателей центра Тибетской медицины, смог сформировать себе такой образ жизни, в котором успешно сочетаются любимая работа, путешествия, семья с четырьмя детьми, друзья и дача в деревне с огромной коллекцией сортов винограда и фруктовых деревьев... Как удается ему совмещать столько трудно-совместимых дел?
Сытый голодного не разумеет
- Два дня в неделю я делаю "умное лицо" и сижу на приеме больных. Конечно, чтобы такое лицо делать, мне пришлось на учебу потратить двадцать лет. Я по образованию биохимик, работал в мединституте. Центру Тибетской медицины во Владивостоке 20 лет, из них десять лет работаем вместе с Игорем ДРАБЯЗГОМ, и могу сказать, что мы создали больше чем медицинскую организацию - мы создали центр тибетской культуры. Но для того чтобы его создать, нужны были знания. Когда накапливается какое-то количество вопросов и некому их задать, приходится путешествовать: Индия, Непал, Китай, Тибет...
- А что посоветуете тем, кому нечем себя занять?
- Не зря говорят, что человек, который не испытал несчастья, не испытает и счастья. Так же как сытый, не поголодав, не поймет голодного. Я, например, несколько раз голодал по 5-8 дней, чтобы знать, что это такое. Чтобы не просто по книжкам рекомендовать голодание.
- А детей тоже держите на особых диетах?
- Нет. Единственное требование к еде - она должна быть живой и натуральной. Летом мы ездим к морю не только полюбоваться на красоты, но и немного поохотиться, потому что на дне лежит живая, полезная для здоровья пища. Я только что вернулся из командировки в Москву, так за месяц я истомился без живой пищи. Все красивое, блестящее, в нарядных упаковках, но пустое и неполезное.
Многие возмущаются: мы живых существ убиваем и едим. Но ведь человек всеяден изначально, такова его природа. И не надо искусственно переносить диетические условия Индии на нашу почву. Я знаю специалиста по аюрведе, который, пожив в Москве, стал понемногу мясо употреблять, водочку. А попробуйте чукчу заставить есть овощи - он умрет!
Был такой случай: любящие дети здравого дедушку поместили в больницу. Они решили, что раз ему скоро 90 лет, надо бы обследовать. А у него была привычка ежедневно выпивать грамм 400 водочки, по чуть-чуть, в течение дня по рюмочке. А в больнице откуда водка? Вот он и умер на больничной койке во время обследования.
Французам на зависть
- Но ведь есть же привычки, которые способствуют долголетию?
- Нет универсальных систем. Каждому подходит что-то свое. С каждым человеком нужно индивидуально работать.
Есть закон: местный климат, местные растения и местные болезни совпадают. Их нельзя противопоставить друг другу. Чтобы лечить наши местные болячки, происходящие от холода и сырости, нужно питаться как местное население. А мы питаемся сумбурно. Японцы живут у моря и едят свежие морепродукты, а мы - мороженую рыбу... В цивилизованном мире отказались от мороженых продуктов.
- Вам легко говорить, когда в деревне - свои коровы, овощи и фрукты...
- Да, у меня на одном дереве могут расти пять сортов яблок и груш одновременно, на другом - одновременно сливы и персики.
У меня "коронка" - выращивать самые лучшие сорта. Одного винограда только 50 видов. Еще одно хобби - виноделие. Все, кто пробовал наше вино, говорили: "Сознавайтесь, вы покупаете хорошее вино, сливаете в бочки и потом угощаете?"
Из дикого амурского винограда получается совершенно чудесное вино. Еще в конце ХIХ века французские виноделы восхищались прекрасными свойствами дикого винограда, который растет в Уссурийской тайге.
"От города скрипит в мозгах..."
- А гости, которые к вам в Калиновку приезжают, они просто радуются жизни?
- Ну что вы, в деревне всегда много работы. Опрыскать, вскопать, порыбачить, воды наносить, баню затопить, сена накосить... Мы там проводим 3-4 дня в неделю, и всем хватает дела. Когда что-то делаешь своими руками - это интересно, особенно если в мозгах скрип стоит от работы в городе. К тому же мы в Калиновке выращиваем лекарственные растения.
- А летом на любимый Витязь с аквалангом?
- Нет, мне достаточно ласт, маски и трубки. На Витязе, где я провел все студенчество, нынче плотность отдыхающих просто запредельная. Мы ездим на север - в район Козьмино. Там на весь берег одна-две палатки.
Мы ездим с места на место небольшой компанией, останавливаемся на два-три дня. Рыбки половили, корешки выкопали - и дальше. Это образ жизни - без всякого умничанья и философствования. Вообще, буддизм не религия, а философия. Его сторонники поклоняются учителю.
- Вы можете назвать своего учителя?
- Как правило, у человека бывает не один учитель. У меня и моей жены - тибетец Ринпоче. Он много лет преподавал в Италии, сейчас живет в Венесуэле. В 2000 году на Шаморе, на базе отдыха, он проводил международный семинар, привлекший десятки людей. Надо сказать, что наш центр Тибетской медицины понемногу расширил сферу деятельности и стал Сихотэ-Алинским институтом Восточно-азиатских медицинских традиций. Вот и получается, что я сам себе завидую - два дня в неделю я сижу в кабинете, а остальные пять дней - сам по себе.
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