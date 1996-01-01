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"У наших женщин природная красота..."
Гости Владивостока всегда отмечают красоту наших женщин. Да и на российских конкурсах красоты дальневосточницы регулярно занимают первые места. Как вы считаете, почему наши женщины такие красивые?
Ефим Звеняцкий, главный режиссер Приморского краевого академического театра им. Горького:
- Дальневосточные девушки выглядят всегда кокетливо-великолепно, я бы сказал! Это подкупает... Но я против того, чтоб наши красавицы полностью отдавали себя модельному бизнесу. В жизни есть много других полезных сфер, где может достойно проявить себя красивая и умная молодая женщина. И еще. Я против побед, какие, продемонстрировала на конкурсе "Евровидение" группа "Серебро"...
Сергей Черкасов, художник:
- Красота приморских женщин для меня до сих пор загадка. Я, кажется, всего повидал на свете, но понять до сих пор не смог. Может быть, наши женщины хотят быть красивыми и умеют подать себя. Ведь ни одна просто так на улицу не выйдет - перед зеркалом полтора часа прокрутится, не то что какая-нибудь феминизированная американка. На мой взгляд, иногда с умением себя подать наши дамы даже перебарщивают. Несколько лет назад, помню, вернулся из Европы, пришел в парикмахерскую подстричься, и тут ко мне, без всякого предупреждения, склоняется девушка с грудью 3-го размера... Как-то так приятно стало! И подстригла, и настроение создала. А в этом году был на немецком курорте... Ну что вам сказать, немки даже бюстгальтеры снимают, когда загорают. Но я на них хоть с бюстгальтером, хоть без и не посмотрю. Сравнивать, знаете ли, есть с чем.
Жанна Сычева, гендиректор модельного агентства Махi M, член жюри конкурса "Мисс Приморье-2007":
- Дальний Восток долгое время не был представлен на конкурсах красоты. И когда лет семь-восемь назад в подобных мероприятиях стали участвовать красавицы с Дальнего Востока, они явили собой некую новую волну, новый тип красоты и ментальности, который покорял многочисленные составы конкурсных жюри... Фамилии: ДЯЧЕНКО, БАСЛОВЯК, КУЗНЕЦОВА, а вот теперь и ГАЙДУКОВА - на слуху не только у Москвы, но и у всей Европы.
Наталья Ганичева, студия красоты "ЭСТЕТИК":
- На конкурсах красоты выступают молоденькие девушки, так что трудно предположить какие-то серьезные вложения в косметологические процедуры. Это природная красота. Климат у нас подходящий - кожа у женщин лучше, это общепризнанно. К тому же рельеф, сопки помогают сохранять фигуру.
Светлана Оксюзьян, гендиректор модельного агентства Red Star, член жюри конкурса "Мисс Приморье-2007":
- В этом, считаю, заслуга самих модельных агентств Дальнего Востока, от которых девушки направляются на такие конкурсы. Дело в том, что международная мода на тип женской красоты меняется ежегодно, и дальневосточные модельные агентства хорошо чувствуют и улавливают эти изменения. На конкурсы направляются не просто красивые, а отвечающие определенным тенденциям и актуальным стандартам красоты модели.
Андрей Пушкарев, зритель:
- Давно замечено: чем тяжелее жизнь и чаще стрессы - тем красивее женщина. В России жизнь нелегка, а на Дальнем Востоке и того пуще. Вот потому то и считаются российские девушки самыми красивыми в мире, а дальневосточные - в особенности.
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