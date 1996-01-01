Лучшие программисты учатся в ДВГТУ

Студенты Дальневосточного государственного технического университета стали главными призерами конкурса "Программист-2007".

Как сообщает пресс-служба ДВГТУ, Открытый Дальневосточный конкурс программных средств проводился среди студентов, аспирантов и молодых специалистов Дальневосточным государственным университетом и Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН. Главными призерами этого конкурса стали студенты 5-го курса Естественно-научного института (ЕНИ) ДВГТУ Алексей БУРЫЙ и Павел ПОЗДНЯК.