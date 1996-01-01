Кто составит конкуренцию Геннадию Лазареву?

В июне истекает очередной срок работы в должности ректора ВГУЭС Геннадия ЛАЗАРЕВА. Во ВГУЭС состоялось заседание Ученого совета, на котором обсуждался вопрос о выдвижении г-на Лазарева кандидатом на замещение должности ректора ВГУЭС.

Члены Ученого совета единогласно проголосовали за выдвижение Геннадия Лазарева кандидатом на замещение должности ректора ВГУЭС. Выборы ректора назначены на 28 июня 2007 г.