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Кто составит конкуренцию Геннадию Лазареву?
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В июне истекает очередной срок работы в должности ректора ВГУЭС Геннадия ЛАЗАРЕВА. Во ВГУЭС состоялось заседание Ученого совета, на котором обсуждался вопрос о выдвижении г-на Лазарева кандидатом на замещение должности ректора ВГУЭС.
Члены Ученого совета единогласно проголосовали за выдвижение Геннадия Лазарева кандидатом на замещение должности ректора ВГУЭС. Выборы ректора назначены на 28 июня 2007 г.
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