По плохим дорогам прошли акцией протеста

Общественная организация "Свобода выбора" и Антикоррупционная коалиция Приморья призвали автомобилистов принять участие в общественной акции против неприемлемого состояния автодорог во Владивостоке.

По их мнению, нарушение норм содержания автодорог в городе стало тотальным, хотя в России содержание и строительство автодорог регламентируется специальным ГОСТом. Во Владивостоке нарушения на каждой улице. А контрольные и надзорные инстанции, призванные отслеживать содержание дорог, просто получают зарплату из бюджета, утверждают в Антикоррупционной коалиции. Представитель "Свободы выбора" Владимир ЛИТВИНОВ считает, что делу могут помочь массовые письменные обращения в адрес ответственных должностных лиц с указанием точных мест повреждений, затрудняющих движение автомобилей.

Акция протеста в виде замедленного движения по городским улицам автоколонны с включенными фарами состоялась 12 мая.