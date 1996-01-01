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В ЕАО появился священник-совместитель

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Валерий КОСТКО приехал в Октябрьский район Еврейской автономной области в сане священника Русской православной церкви. Но полностью посвятить себя церковной жизни отцу Валерию не удалось. По просьбе главврача районной больницы церковное начальство командировало батюшку в помощь местным... эскулапам.

Доктор Костко - единственный врач-невролог на весь район. С радикулитом и головными болями к православному лекарю едут жители самых отделенных сел. А по вечерам батюшка - дежурный терапевт в стационаре.

"Специалистов на селе не хватает. Я работаю врачом с благословения Владыки ИОСИФА - нашего епископа. Это не моя прихоть, а вынужденная мера, - подчеркивает священник.

"Он хороший специалист, а если врач имеет статус священника, то доверие к нему только возрастает", - считает главный врач районной больницы Наталья КОРОЛЕВА. Иногда пациенты обращаются к священнику в белом халате за скорой духовной помощью. В особо тяжелых случаях отцу Валерию приходится исповедовать и причащать больных.

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