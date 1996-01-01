Париж и Лондон к ногам приморских красавиц

11 мая в Приморье выбирали самую красивую девушку года. Из 10 претенденток на звание Мисс Приморье-2007 главную корону получила Екатерина ГАЙДУКОВА из Владивостока.

Победа в конкурсе обеспечила Екатерине главный приз - поездку в Москву на национальный конкурс "Мисс Россия", а также премию размером 260 тыс. руб. от генерального спонсора - компании "Конус".

Жюри оценивало работу девушек в 4 турах: самопрезентация, оригинальный танец, дефиле в вечерних платьях и дефиле в ночном белье. Все этапы конкурса перемежались с выступлениями артистов и сами проходили в режиме шоу, в котором девушки демонстрировали свои драматургические, хореографические и интеллектуальные способности, а также чувство юмора и... стрессоустойчивость.

Победительницам во всех номинациях были предоставлены призы и туры в Лондон и Париж.