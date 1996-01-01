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Высокоподставленный
По-моему, уже давно пора свыкнуться с мыслью, что российские граждане и государство - это два мира по стечению неведомых науке обстоятельств существующие в одном измерении. А потому постоянно мешающие друг другу нормально жить. Правда, отвечать за "нестыковки" приходится как раз простым гражданам...
Вот жило себе государство, богатело, да что-то скучно ему стало. И напридумывало оно кучу разных нацпроектов. Возьмем образовательный, согласно которому все российские школы должны быть компьютеризированы и, не при дамах будет сказано, интернеторизированы. Вот, спасибочки-то! Для наших же деток старается родная власть. Но поскольку деньги для реализации этого нацпроекта были спущены из мира достатка и прогресса (см. выше) в наш менее продвинутый мир, начались недоразумения. По поводу возможности такого развития событий, кстати, замшелые скептики и бессовестные критиканы каркали уже давно. И докаркались. Но я, собственно, не о том, почему "мать" с двухъядерным микропроцессором никак не лезет в патефон. Я о подходах, которые практикуются ответственными лицами в разрешении таких ситуаций.
Все слышали историю о несчастном директоре сельской школы Александре ПОНОСОВЕ, обвиненном в установке на школьных компьютерах нелицензионного программного обеспечения. Учитель информатики, а по совместительству главный российский пират, на сегодняшний день осужден и, если не выиграет апелляцию, будет вынужден выложить из своего кармана 5000 рублей. Чудовищно несправедливое дело, которое стыдливо пытался замять даже президент. Но не вышло - прокуратура в отношении разбирательств с беззащитными людьми становится уж очень принципиальной.
Что получается? Согласно прокурорскому расследованию директор Поносов, он же учитель-информатик, поставил на школьные компьютеры "левые" программы. Выходит, "правых" там и не было? Ведь не будет же человек, имеющий комплект лицензионных программ, в здравом уме уничтожать их, чтобы поставить аналогичный "левак". Или, может быть, компьютеры пришли в школу "пустыми"? Если так, то вопрос нужно задать начальству Поносова: как вы представляете сам процесс обучения школьников без таковых? А если компьютеры закупались с предустановленными пиратскими программами, то вопрос опять же чиновникам: кто и куда из них смотрел, размещая заказ? Представляю, как напряглись некоторые из них, читая это. Об откатах с "компьютерных" госзаказов просто легенды ходят...
Но нет ответов на эти вопросы. Зато есть обвиненный во всех грехах учитель, принципиальный прокурор, мудрый судья и чистенькие районная, областная и федеральная власти в лице, например, министра образования, так и не сказавшие своего слова. А ведь им было о чем поведать пристально следящей за позором стране. Например, о том, что закупка компьютеров для российских школ уже идет вовсю, а расходы на программное обеспечение все больше в проектах. Не верите? Тогда зайдите на сайт Мининформсвязи, где увидите проект (только проект!) "Программы легализации программного обеспечения в школах". Разработчики просят на это благородное дело 2,9 млрд бюджетных денег, которые они планируют освоить до (!) 2009 года. То есть государство официально признается, что, по крайней мере, большинство компьютеров в российских школах работают на "левом" программном обеспечении. Кстати, об этом в открытую заявил и первый вице-премьер, куратор всех нацпроектов Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Хуже того, по жизни жадный российский Минфин на прошлой неделе уже заверил, что он отказывается выделить из бюджета деньги на легализацию программного обеспечения в школах. Дескать, какого рожна мы будет поддерживать известную заокеанскую корпорацию. Российский Минфин по традиции предложил переложить эти траты на плечи и без того прозябающих в беспробудном дефиците региональных бюджетов. Ну и когда ждать в тех же приморских и хабаровских школах законных программ?
Впрочем, это же какая маета - ответы на эти непростые вопросы. Легче уж просто не заметить, когда какой-нибудь очередной Поносов ответит за халтуру, спущенную сверху.
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