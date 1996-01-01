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Классический университет на острове Сахалин
Сегодня многие регионы страны стремятся создавать университеты, не опасаясь высоких требований, предъявляемых к учебному заведению с этим почетным статусом. Бесспорным достижением Сахалина стало открытие в 1998 году СахГУ - университета классического образца, единственного полнопрофильного государственного вуза в области, открывающего юному поколению региона новые перспективы научного, профессионального и образовательного роста.
СахГУ сегодня включает в себя семь институтов: естественных наук; экономики и востоковедения; филологии; педагогики; юридический; истории, социологии и управления; технологический. В состав университета входят также факультеты нефти и газа, природопользования, довузовской подготовки, Александровск-Сахалинский колледж (филиал), Южно-Сахалинский педагогический и Театральный колледжи.
В вузе ведется подготовка по 33 специальностям и направлениям подготовки высшего профессионального образования и 16 специальностям послевузовского образования (аспирантура). В настоящее время в вузе, исключая филиал, обучаются более 7000 студентов. На 40 кафедрах СахГУ работают 285 педагогов, из которых более 30 - доктора наук, 140 - кандидаты наук. В преподавательской коллегии состоят 25 академиков и членов-корреспондентов международных академий и академий России.
С момента основания Сахалинского государственного университета пост ректора занимает Борис Рамазанович МИСИКОВ. Академик РАЕН, профессор Мисиков является председателем Совета ректоров вузов и филиалов Сахалинской области, депутатом Сахалинской областной думы, одним из лидеров регионального отделения партии "Единая Россия", руководителем кафедры и научной лаборатории.
Ректор любезно согласился ответить на вопросы "ДК".
- Как территориальная отдаленность сказывается на вузе?
- При проектировании и создании университета учитывалась специфика географического положения островного края, характеризующаяся отдаленностью, труднодоступностью, необходимостью нести высокие затраты на перемещение людей и грузов из других регионов РФ, уникальной обеспеченностью его природными ресурсами (рыба, лес, нефть, газ, уголь), а также особенностями культурных, этнических и исторических связей с соседними регионами. Территориальная отдаленность острова от материка сужает круг профессиональной подготовки специалистов и лишает абитуриентов возможности выбора любимой профессии. В связи с этим Сахалинский университет прилагает все усилия для расширения спектра специальностей и удовлетворения запросов населения.
Сегодня вуз по праву можно назвать центром островной культуры и науки. Научная библиотека университета является одной из крупнейших в Сахалинской области. В СахГУ сформировано единое учебное и научно-информационное пространство университетского комплекса.
Комплексность, региональная ориентация и динамичное развитие отличают СахГУ от многих других вузов страны. Кроме федеральных средств в бюджете вуза имеются областная и даже муниципальная составляющие, не последнее место в нем занимают заказы крупных нефтегазовых фирм. Изменение статуса вуза оказало существенное влияние на организацию и постановку в нем научных исследований, характер которых изменился в сторону увеличения доли фундаментальных научных тем, объема прикладных исследований.
Разумеется, территориальная отдаленность затрудняет процесс подготовки кадров высшей квалификации - педагогов, исследователей. Но мы решаем эти проблемы.
- Какие исследования ученых СахГУ являются наиболее интересными и актуальными?
- Наиболее существенные - это изучение строения и динамики литосферы Сахалина и Курильских островов, разработка новой концепции происхождения охотской культуры, исследование петрогенетической информативности минералов рудных месторождений Дальнего Востока для организации геолого-информационных систем. Возросло прикладное значение научных разработок, выполненных с учетом перспектив развития экономики области. Плодотворными и актуальными представляются: создание методов оценки извлекаемых запасов нефти при разработке шельфовых месторождений на Сахалине, исследование растительного и животного мира на участках трассы нефтегазопровода, программа изучения серых китов, сравнительный анализ физической активности и состояния здоровья жителей Сахалина и Хоккайдо.
В структуру СахГУ входят следующие научные подразделения: НИИ человека, НИИ физики Земли и биосферы, Центр социально-экономических исследований. На базе НИИ и центра успешно действуют исследовательские лаборатории, реализуются изыскательские проекты. За последние три года учеными СахГУ защищено 8 докторских и более 50 кандидатских диссертаций.
- Чем сейчас живет СахГУ?
- Реформировать пединститут в классический университет - занятие многоплановое и в определенном смысле рискованное, но сейчас, когда мы это сделали, можно сказать, что риск себя оправдал. Если в пединституте подготовка велась по одной группе специальностей - педагогической, то в университете - уже по семи.
Фактически каждый год наш университет расширяет диапазон специальностей. Уже в этом году впервые произойдет выпуск студентов по специальностям "логопедия", "педагогика и психология", "природопользование".
- Готовится ли ваш вуз к переходу на двухуровневую систему образования?
- Подготовка к переходу высшего образования РФ на двухуровневую систему ведется уже на протяжении нескольких лет. Начало перехода ожидается в 2008 г., а полный переход - в 2010 г. В нашем вузе организуется прием студентов по программам специалитета и бакалавриата. СахГУ имеет лицензию по тринадцати программам подготовки бакалавров. Сегодня у университета есть все необходимые условия для открытия нескольких магистерских программ.
- В чем вы видите перспективы развития вуза?
- Концепция развития Сахалинской области определяется ее функцией моста между Дальним Востоком, центром России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономика области в течение последних лет демонстрирует устойчивые показатели роста и инвестиционной активности. Это ставит ряд новых задач перед системой высшего профессионального образования в регионе, среди которых - оказание информационной, технической и организаторской поддержки работы на российском рынке, создание совместных образовательных научно-производственных центров с зарубежными университетами и организациями, оперативное решение вопросов подготовки кадров и организации научных исследований на уровне предъявляемых требований.
В этом видит свое предназначение молодой вуз на дальних восточных островах Российского государства.
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