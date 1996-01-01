На "вышке" спроса

В вузах Дальнего Востока сегодня можно получить практически любую профессию, не выезжая за пределы региона. Но несмотря на то что рынок образовательных услуг уже близок к насыщению, рынок труда в регионе испытывает острейший дефицит квалифицированных специалистов практически во всех отраслях экономики.

Осваивая регион

По количеству вузов и направлений подготовки Дальневосточный регион способен самостоятельно закрывать свои потребности в квалифицированных специалистах. Всего в регионе работает около 150 высших учебных заведений. Свои вузы есть на Камчатке и Сахалине, в Магадане и Якутии. Но студенческой столицей Дальнего Востока по праву считается Приморье - здесь сосредоточено 43% всех вузов региона. На втором месте стоит Хабаровский край, занимая 27% образовательного рынка. На третьем месте (12%) - Амурская область. На Якутию, Сахалин, Камчатку и Магадан приходится 8%, 4% и 3% соответственно.

Наибольшей степени развития на Дальнем Востоке достиг государственный сектор образования, в то время как большинство местных негосударственных вузов, просуществовав недолгое время, закрылись по целому ряду причин. Главная из них заключается в том, что негосударственный сектор не смог ничего действительно серьезного противопоставить государственному образованию - возможностей международных связей, какими обладают негосударственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга у дальневосточных негосударственных вузов не было. Профессорско-преподавательский состав кочевал между государственными и негосударственными вузами, выбрав в конце концов тот вуз, где были сформированы научные школы.

Основной тенденцией последних лет в России в целом и на Дальнем Востоке, в частности, считается рост числа студентов. Если за период с 1970 по 1996 гг. число студентов увеличилось на 25%, то за период с 1997 по 2003 гг. этот рост составил уже 78% - с 136 тыс. чел. до 242 тыс. чел. И каждый вуз отмечает ежегодный рост количества студентов. На сегодняшний день в Приморье около 80 тысяч студентов, в Хабаровском крае - более 50 тысяч, в Амурской области - 12,3 тысячи, на Сахалине более 9 тысяч студентов.

На это повлияла в первую очередь платность образовательных услуг - если раньше в вуз могли поступить только те, кто прошел по конкурсу, сегодня студентом может стать любой, кто готов оплатить учебу. Поэтому вузы активно расширяют спектр услуг, предлагая дистанционное обучение, экстернат, программы второго высшего образования и т. д.

Если еще 5-7 лет назад на Дальний Восток стремились вузы Москвы и Санкт-Петербурга, открывая здесь свои филиалы, то сегодня экспансия остановилась. И вузы региона конкурируют в большинстве своем между собой, открывая филиалы в городах Дальнего Востока. Причем особенно активно захватывают регион вузы Приморского края. Так, Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ) имеет филиалы в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском, Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) - в Петропавловске-Камчатском, Тихоокеанский государственный экономический университет (ТГЭУ) - в Южно-Сахалинске. Дальрыбвтуз имеет на Сахалине сразу три представительства - в Южно-Сахалинске, Невельске и Корсакове, в состав филиала Морского государственного университета (МГУ им. Невельского) в Холмске входит Сахалинское мореходное училище.

В настоящий момент число филиалов стабилизировалось и уже не растет такими темпами, как раньше. Зато, завоевав регион, вузы активно двинулись осваивать зарубежье - например, у ДВГУ есть филиал в г. Хакодате (Япония), Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) имеет свое представительство в г.Циндао (КНР). Кроме этого, университеты активно сотрудничают с зарубежными вузами, давая возможность как российским, так и иностранным студентам получить "двойной диплом".

"Вузы сегодня действительно очень активно развиваются географически, - говорит ректор Дальрыбвтуза Георгий КИМ. - В последние годы Дальрыбвтуз покорил Сахалинскую и Магаданскую области, Якутию, Советскую Гавань (Хабаровский край). Наше движение связано с тем, что потребность в кадрах испытывают на сегодняшний день все регионы, связанные с добычей и переработкой рыбных ресурсов. Надо отметить, что мы уже начали выпускать специалистов для рыбохозяйственной и пищевой промышленности, знающих китайский, корейский языки. В таких кадрах Дальний Восток нуждается давно: настала пора становиться полноправными партнерами зарубежных стран, в особенности стран АТР, которые в последнее время пристально наблюдают за изменениями, происходящими в рыбохозяйственной, экономической и других сферах деятельности Дальнего Востока".

Дорогу инженерам

Что касается направлений подготовки, то наиболее массово на Дальнем Востоке готовят специалистов в области экономики и управления (35%), гуманитарно-социального направления (24%) и технических специалистов (16%). Однако по направлениям специальностей в вузах ДВФО преобладают технические (96 специальностей), на втором месте специальности классического университетского образования (34), на третьем - педагогические (28).

Преобладание в подготовке специалистов технической направленности более чем оправданно. Согласно перспективному плану развития Дальнего Востока, в регионе в ближайшем будущем будут развиваться именно те отрасли, которые потребуют технарей (нефтегазовый комплекс Дальнего Востока, энергетика, горно-промышленный комплекс, судостроение и морские инновационные технологии, строительство и новые материалы, освоение континентального шельфа, рациональное природопользование и т. д.). Однако довольно продолжительное время большая часть вузов, ориентируясь на запросы образовательного рынка, развивала подготовку специалистов гуманитарного и социально-экономического профиля. Доля студентов, обучающихся по таким специальностям, как экономика, право, образование, культура, выросла за последние 10 лет с 30% до 60%.

Это и понятно - профессии юристов, менеджеров, экономистов в последнее десятилетие считались самыми престижными. На них был основной спрос, именно поэтому большинство вузов региона ведут подготовку по этим специальностям. Но стоит заметить, что ситуация изменилась. И все больше выпускников школ и их родители задумываются о трудоустройстве после окончания вуза, поэтому выбирают те профессии, которые востребованы на рынке труда. Эта тенденция отчетливо прослеживается в конкурсах на технические специальности, которые ежегодно растут.

Так, по итогам прошлого года, в Тихоокеанском государственном университете (ТГУ, г. Хабаровск) самый высокий конкурс - 10 человек на место - по-прежнему был зафиксирован на специальность "Финансы и кредит". Но вместе с тем возросло число желающих получить профессию инженера. На такую специальность, как "Промышленное и гражданское строительство", конкурс составил 6,3 человека на место. По специальности "Автомобильный транспорт" на одно бюджетное место претендовало 5,7 человек, на специальность "Информационные системы" - 4,52 человека.

Увидев тенденцию повышения интереса к техническому образованию, вузы не стали долго ждать. И тут же предложили рынку новые направления подготовки. По словам ректора ДВГТУ Анвира ФАТКУЛИНА, в последние годы в вузе открывались сугубо технические специальности, связанные с перспективными отраслями экономики. Были открыты новые направления подготовки специалистов в области электроэнергетики, нефтегазового дела, медицинских аппаратов, появились магистерские программы в области технологического оборудования.

"Любая специальность открывается в результате мониторинга рынка труда, и мы исходим из потребностей региона в тех или иных специалистах, - говорит Анвир Фаткулин. - Сегодня, по нашим оценкам, такая потребность появилась".

Ответом на запрос рынка стало и открытие в Сахалинском государственном университете несколько лет назад факультета нефти и газа.

"Если говорить о сегодняшней российской системе образования, которая находится на стадии реформирования, то направленность нашего факультета верная - она нацелена на самую активную отрасль нашей страны, - считает ректор СахГУ Борис МИСИКОВ. - Мы даем подготовку инженерного профиля с понятной и прозрачной сущностью. А специалист с высшим образованием для нефтяной отрасли - это понятно всем даже на бытовом уровне".

Однако несмотря на то что спрос начинает постепенно расти, он пока не нашел отражения в ценах на обучение. По-прежнему самыми дорогими остаются экономические и юридические специальности. В среднем по региону цена обучения за год на специальности "Юриспруденция" составляет более 55000 руб. В то время как обучение специалиста технического профиля, несмотря на то что обходится вузам дороже из-за более высоких требований к материально-техническому обеспечению, стоит в среднем 25000 руб. в год. И на этом примере можно смело делать вывод о том, что в системе высшего образования действуют сугубо рыночные механизмы.

Открытие новых специальностей именно по профилю вуза показывает еще одну, довольно яркую тенденцию возвращения к специализации. Несмотря на то что в угоду спросу практически во всех вузах региона были открыты такие модные специальности, как юриспруденция, мировая экономика и социальная работа, вузы постепенно возвращаются к своей изначальной направленности. Например, даже внутри специальности "Экономика и управление на предприятии" сегодня есть различные специализации, которые вуз предлагает в зависимости от своей специфики. Так, в Дальрыбвтузе эту специальность преподают с точки зрения управления предприятием рыбопромышленного комплекса, в Тихоокеанском государственном университете учат управлению в городском хозяйстве, лесном комплексе и промышленности (университет образован на базе Хабаровского государственного технического университета - отсюда и специализация). В ТГЭУ эта специальность профилируется для малого и среднего бизнеса и торговых предприятий. Даже такой специализированный вуз, как Владивостокский государственный медицинский университет (ВГМУ), сегодня выпускает менеджеров. Но они постигают азы управленческой профессии с точки зрения управления лечебным учреждением.

Образованию поможет реклама

Несмотря на то что конкурсы на поступление в вузы растут и рынок образовательных услуг сформировался, основной проблемой остается тот факт, что до сих пор нет прогноза рынка труда. И в этой ситуации вузы стараются соблюсти баланс интересов: с одной стороны, предлагают то, чего требует заказчик-абитуриент (модные и дорогие специальности), но вместе с тем продвигают на рынок новые специальности, нужные региону, и стараются сформировать на них спрос.

"До сих пор мы не можем спрогнозировать: какие специалисты, какого уровня нам будут нужны через пять лет. Еще нет механизма, когда на пять лет вперед можно это просчитать, - говорит руководитель отдела высшего образования департамента образования и науки администрации Приморского края Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ. - Сегодня есть спрос на юридические и экономические специальности со стороны абитуриентов, растет интерес к профессиям, связанным с информационными технологиями. Несколько вырос интерес к инженерным профессиям. Мы связываем потребность, которая должна была бы появиться у молодежи, с теми отраслями, которые мы собираемся развивать в регионе. Это строительство, нефтегазовая отрасль, туризм и международные отношения, рыбная отрасль, сервис".

"На мой взгляд, востребованность тех или иных выпускников рынком труда зависит прежде всего от того положения, в котором находится отрасль. Даже если мы будем выпускать очень хороших специалистов в какой-то области, но эта сфера не будет развиваться, специалисты тоже будут не нужны, - считает Анвир Фаткулин. - И в этом нет вины вузов. Безусловно, вузы сегодня очень серьезно подходят к качеству подготовки специалистов, однако трудоустройство все-таки больше зависит от внешней среды, нежели от действий самого вуза в этом направлении. Мы готовы поставлять хороших специалистов на рынок труда, но и рынок труда должен быть сформирован по-государственному".

Примерно об этом же говорят и эксперты рынка труда - активная переориентация абитуриентского спроса в сторону перспективных для региона отраслей произойдет лишь тогда, когда сами отрасли будут показывать рост, а перспективы их развития будут активно "пиариться" властными структурами. Если это произойдет, то вузы с легкостью подхватят этот процесс - благо за время реформ они уже научились жить по законам рынка.