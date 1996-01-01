Найдены могилы героев

На Лесном кладбище Владивостока приведены в порядок места захоронений участников ВОВ.

Организаторами акции выступили городское управление культуры и Совет ветеранов.

В течение первой майской недели ученики привели в порядок 600 мест захоронения фронтовиков. Особое внимание обращали на захоронения, имеющие неухоженный вид из-за отсутствия в городе родственников или по другим причинам.

Кроме того, в рамках программы "Никто не забыт, ничто не забыто" в этом году молодежь вела поиск затерянных захоронений Героев Советского Союза. Поисковым отрядам удалось отыскать места погребения двух героев 1941-1945 гг. - Константина БИРЮЛИ и Степана ВОРОБЬЕВА. Средства на установку новых надгробных плит на могилах героев выделила мэрия Владивостока.