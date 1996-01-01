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Как советские солдаты встретились с маршалом Манштейном
Когда мне было три года, в 1976 году, со своей бабушкой, ветераном труда ШАЛИМОВОЙ Валентиной Петровной, я побывал в Подмосковье у родственников. На одной из посиделок я услышал интересное воспоминание фронтовика. Хотя мне и было всего-ничего, но я запомнил эту историю, которую рассказывал какой-то мужичок о забавном случае, произошедшем с ним на войне.
"Дело было в самом начале войны. Мы тогда, как и все, отступали. Фашисты прорвались по направлению к Двинску танковым корпусом. Взяли город и продолжили наступление. Происходило это все летом - в июне 1941 года. Жара стояла неимоверная. Так вот, после того как немцы взяли город, нам пришлось отступать. Нашим двум бронетранспортерам удалось выйти из боя невредимыми, так, несколько вмятин на боках. Отойдя километра три от места боя, мы увидели механизированную колонну, двигающуюся в направлении к Ленинграду. Пыль стояла столбом. Разглядеть что-либо в этом скопище техники было невозможно.
Мы решили, что это наши, и влились в строй. Шли почти целый день. Впереди маячила иногда стоп-сигналами наша бронемашина. А что делалось у нас позади, видно не было. Погода была сухая, кругом серо-коричневая пыль. Она забивалась под гимнастерку, из-за нее слезились глаза, до сих пор помню, как она на зубах хрустит. Ну, идем себе в колонне и идем, вдруг останавливаемся. Пыль начинает понемногу оседать, оглядываемся. Святые отцы-угодники! Кругом танки с крестами, сзади нас фашистские пыльные рожи, с разинутыми от удивления ртами в автомобиле. Оказывается, мы вклинились во вражескую колонну и почти весь день шли в ней! Не долго думая, командир скомандовал: "По газам!", - и мы на полном ходу ушли в редколесье.
Стрелять по фашистам не стали, потому что весь боезапас израсходовали в предыдущем бою. Спаслись чудом. Немцы, видимо, палить по нам не стали из-за того, что сами были в шоке". Эту историю я вспомнил, прочитывая недавно воспоминания фашистского фельдмаршала Эриха Манштейна "Утерянные победы". Он вспоминает об одном танковом рейде 56-го танкового корпуса, когда немцы 26 июня осадили Двинск. Так вот, есть на страницах его книги вот такое воспоминание. "... Однажды мы мучительно медленно двигались в составе колонны 3-й мотодивизии по узкой дороге, которая не давала возможности обгона. Мы двигались в сплошном облаке пыли. Перед радиатором видели только тень движущейся впереди машины или задний огонь, который предусмотрительно зажигался на ней. На перекрестке дорог около одной деревни создалась пробка. Облако пыли опало и медленно рассеивалось. Мы взглянули вперед, и наши лица вытянулись от удивления. Мы увидели впереди нас два советских броневика. Они уже давно, ничего не подозревая, ехали в нашей колонне. К нашему счастью, их экипаж, заметивший, где он находится, был ошеломлен не менее нас.
Если бы они проявили сообразительность, то могли бы открыть по нам огонь из всего оружия. Однако они с завывающими моторами ушли влево и свернули на боковую дорогу".
На войне все бывает, но вот как бы разворачивались события, если бы все же Манштейна убили в начале войны наши солдаты? Может, и не завоевали бы немцы Крым в первые месяцы войны. Да и сам ход военных действий в Великой Отечественной войне пошел бы по-другому? Но, что было, то было.
Хабаровск.
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