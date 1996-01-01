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Курилова выдвинули на пост ректора ДВГУ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На заседании Ученого Совета Дальневосточного государственного университета первый заместитель директора Юридического института, профессор Сергей КНЯЗЕВ выдвинул ректора ДВГУ, д.ю.н., профессора Владимира КУРИЛОВА кандидатом на должность ректора ДВГУ на очередной пятилетний срок.

В результате открытого голосования ("за" - 79, "против" и "воздержавшихся" - нет) профессор Курилов выдвинут кандидатом на должность ректора ДВГУ на очередной 5-летний срок. Выборы ректора Дальневосточного государственного университета назначены на 18 июня. Документы от претендентов принимаются до 11 мая.

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